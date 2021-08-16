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KASTAMONU

Çocukluk arkadaşı çiftlerin acı kaderi! Sel felaketinde ikizlerini kaybettiler: Keşke sel bizi götürseydi

Selin vurduğu Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde, çocukluk arkadaşı olan İzzet Özdoğan ve Ramazan Yücel aynı acı kaderi yaşadı. Çocuk sahibi olmak için 10 yıl tüp bebek tedavisi gören ve daha sonra ikizlere sahip olan Arzu-Ramazan Yücel ile Reyhan-İzzet Özdoğan çiftleri, 8 katlı Ölçer Apartmanı'nın yıkılmasıyla ikiz evlatlarını kaybetmenin acısını yaşıyor.

Haber Merkezi DHA
Çocukluk arkadaşı çiftlerin acı kaderi! Sel felaketinde ikizlerini kaybettiler: Keşke sel bizi götürseydi
Arzu-Ramazan Yücel'in ikizleri İclal ve Ecrin Yücel ile Reyhan-İzzet Özdoğan çiftinin ikizleri Kerem Ali ve Ayşe Miray Özdoğan

Bozkurt'ta 11 Ağustos'ta şiddetli yağış sonucu Ezine Çayı'nın taşmasıyla meydana gelen sel felaketinde, 8 katlı Ölçer Apartmanı yıkıldı. Müteahhit Mehmet Ö. tarafından 3 yıl önce yapılan apartmanda oturan Arzu-Ramazan Yücel'in ikizleri İclal ve Ecrin Yücel (12) ile Reyhan-İzzet Özdoğan çiftinin ikizleri Kerem Ali ve Ayşe Miray Özdoğan (7) da kayboldu. Binanın enkazında 5 gündür süren arama çalışmaları sonucu gece saatlerinde Özdoğan çiftinin ikizleri Kerem Ali ve Ayşe Miray ile Yücel çiftinin ikizlerinden İclal'in cansız bedenine ulaşıldı.

Ecrin'i arama çalışmaları ise sürüyor.


10 YIL SONRA TÜP BEBEK İLE İKİZLERİ OLMUŞ


Selde ikizlerini kaybeden Yücel ve Özdoğan çiftlerinin, çocukluk arkadaşı ve 10 yıl sonra tüp bebek tedavisiyle çocuk sahibi oldukları ortaya çıktı. Aslen Bozkurtlu olan ancak aileleri yıllar önce İstanbul Okmeydanı Talatpaşa Mahallesi'ne taşınan Ramazan Yücel ile İzzet Özdoğan'ın, ilkokul, ortaokul ve liseyi birlikte aynı yerde okuduğu öğrenildi.

Çocukluk arkadaşı olan Ramazan Yücel ve İzzet Özdoğan'ın, yine Bozkurtlu olan ve kendileri gibi yıllar önce Talatpaşa'ya taşınan çocukluk arkadaşları Arzu Yücel ve Reyhan Özdoğan ile evlendiği ve 10 yıl sonra tüp bebek tedavisiyle ikizlerine kavuştuğu ortaya çıktı.

Reyhan-İzzet Özdoğan çiftinin ikizleri Kerem Ali ve Ayşe Miray Özdoğan
Reyhan-İzzet Özdoğan çiftinin ikizleri Kerem Ali ve Ayşe Miray Özdoğan

ALTLI ÜSTLÜ DAİRE SATIN ALDILAR

Üç yıl önce yaz tatilini memleketlerinde geçirmek için Ölçer Apartmanı'nda altlı üstlü daire satın alan çift, sel felaketinde ikizlerini kaybederek aynı kaderi paylaştı.

'KEŞKE SEL BİZİ GÖTÜRSEYDİ'

Sel felaketinde eşleri çalıştığı için İstanbul'da olan, kendileri ise çay kenarındaki araçların kaldırılması anonsu ile evden çıkarak, yıkılan binanın enkazında kalmaktan kurtulan Arzu Yücel ile Reyhan Özdoğan, ikizlerinin cansız bedenlerinin bulunduğu haberi ile yıkıldı.

İclal ve Ecrin Yücel (12)
İclal ve Ecrin Yücel (12)

Enkaz başında umutla beklerken çocuklarının ölüm haberini alan anne Reyhan Özdoğan, çocukluk arkadaşı Arzu Yücel ile sel öncesi araçların çay kenarından kaldırılması anonsu ile evden çıktığını anlatarak, "Elektrikler yoktu. Oğlum Kerem Ali bana cep telefonumu vererek 'Işığını yakarak in anne' dedi. Evden çıktıktan sonra köprü dakikalar içinde yıkıldı.

Kerem Ali ve Ayşe Miray
Kerem Ali ve Ayşe Miray

Eve giremedim bir daha. Kızım ve oğlum balkona çıktı. Balkondan çok el salladık birbirimize. Bana dediler ki 'Anne orada durma, sel götürür seni, sel seni götürecek anne'. Keşke sel bizi götürseydi. Nasıl dayanacağım bu acıya? Keşke arabaları çekmeseydik evin içinde kalsaydık. Arzu bana dedi ki 'Gitti Reyhan gitti'. Biz saatlerce 'Ne yaptık' diye dövündük" diye konuştu.

Arzu-Ramazan Yücel
Arzu-Ramazan Yücel

'NEDEN ÇIKTIM EVDEN, DİYE KENDİMİ SUÇLUYORUM'

Yaz tatilinde Bozkurt'a geldiklerini anlatan Reyhan Özdoğan ise "Çocuklarımız rahat etsin, diye geldik. Onlar bizim için endişelenirdi. Balkondan çok el salladık birbirimize. Çocuklarım bana el salladı. 'Arzu'nun kızlarını da bizim eve alın' dedik. İkizlerin hepsi balkondaydı. Telefonda konuştuk. Biz sokaklarda durduk arkadaşımla Arzu ile el eleydik. Çocuklarımın öğretmenleri arıyor. Allah'ım ben nasıl dayanacağım? Her şeyim onlardı.

Reyhan Özdoğan
Reyhan Özdoğan

Ben kendimi suçluyorum; neden çıktım evden? Bir ay önce eniştem geldi bizim eve. 'Bu çay taşarsa nereye kadar taşar?' dedik. 'Buraya kadar taşar' dedik. Oğlum ben evden çıkarken girişteki bisikletini kenara çekmemi istemişti. Ben dönseydim onunu bisikletini alıp dönecektim, kurtaracaktım. Ben bu tarafa döndüm, köprü yıkıldı. Böyle bir şey olamaz. Eşime söyledim, 4 saate geldi İstanbul'dan" dedi.

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Evlilik yıl dönümünde, selde kaybolan eşi için gözyaşı döktü
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Aysel Erol, 11 Ağustos'ta yaşanan sel felaketine, ilk eşinden olan çocukları Efe ve Edanur Özdemir ile birlikte Sınarcık Mahallesi'nde ailece işlettikleri lokantada yakalandı.
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Anne ve çocukları, sel sularına kapılarak kayboldu. Sel felaketinden 6 gün sonra Efe ve Edanur Demirel'in cansız bedenlerine ulaşıldı. Aysel Erol'u arama çalışmaları ise sürdürülüyor.
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Sel öncesinde depoya gittiği için sel sularına kapılmaktan kurtulan Mehmet Erol, evlilik yıl dönümlerinde eşini arama çalışmalarına destek oldu. Mehmet Erol, Aysel Erol ile 16 Ağustos 2019 tarihinde evlendiklerini, ikinci evliliklerini yaptıklarını belirterek, Selin geldiği gün depoya malzeme almaya gitmiştim. Perşembe günleri çok yoğun oluyoruz. Eşimle birlikte çokça yemek yapıyorduk. Eşimi arayarak 'Sel geliyor' diye uyardım. Bugün evlilik yıl dönümüz. İkimizin de ikinci evliliğiydi...
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İkimizin de iki çocuğu vardı. Kendi çocuklarımız gibi sahiplendik hep birlikte yaşıyorduk. Aysel çok iyi bir insandı. Çocuklarım gitti, eşim gitti. Cenazesini bile bulamıyoruz, şu an eşip kayıp. Birbirimizi çok seviyorduk çok çok. Bugün evlilik yıl dönümüz ve ben eşimin cenazesini bile bulamıyorum diyerek gözyaşı döktü.
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Evlilik yıl dönümünde, selde kaybolan eşi için gözyaşı döktü
Title
Evlilik yıl dönümünde, selde kaybolan eşi için gözyaşı döktü
Title
Evlilik yıl dönümünde, selde kaybolan eşi için gözyaşı döktü
Title
Evlilik yıl dönümünde, selde kaybolan eşi için gözyaşı döktü
Evlilik yıl dönümünde, selde kaybolan eşi için gözyaşı döktü
Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde, sel felaketinde kaybolan Aysel Erol'u (34) arama çalışmaları sürerken, çocukları Efe (9) ve Edanur (16) Demirel'in cansız bedenleri bulundu. 2'nci evlilik yıl dönümünde eşi Aysel Erol'u arama çalışmalarına katılan Mehmet Erol (26), "Bugün evlilik yıl dönümüz ve ben eşimin cenazesini bile bulamıyorum" diyerek ağladı.

Bozkurt ilçesinde kurulan seyyar köprüden geçişler başladı
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Ezine Çayı üzerinde kurulan köprünün açılmasıyla birlikte bölgede görevli ekiplerin çalışmaları hızlandı.
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Yatay Kaydırmalı Zırhlı Araç Aşırma Köprüsü (ZAAK) olarak bilinen köprü, 26 metre uzunluğunda ve 4 metre genişliğe sahip. 10 bin 500 kilogram ağırlığında olan köprünün yük taşıma kapasitesi ise 70 ton.
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Ayrıca, sel nedeniyle ilçede yıkılan köprünün yerine yerleştirilen beton blokların üzerinde zemin düzeltme aşamasına geçildi. Zeminin düzeltilmesiyle birlikte köprü yeniden kullanıma açılacak.
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Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, sel felaketinin yaşandığı Sinop ve Kastamonu'da, yıkılan köprülerin yerine kullanılması ve geçişlerin sağlanabilmesi için 2 yatay kaydırmalı köprü tankı ile 3 sabit köprü aracı gönderildiği bildirilmişti.
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Bozkurt ilçesinde kurulan seyyar köprüden geçişler başladı
Title
Bozkurt ilçesinde kurulan seyyar köprüden geçişler başladı
Title
Bozkurt ilçesinde kurulan seyyar köprüden geçişler başladı
Title
Bozkurt ilçesinde kurulan seyyar köprüden geçişler başladı
Title
Bozkurt ilçesinde kurulan seyyar köprüden geçişler başladı
Title
Bozkurt ilçesinde kurulan seyyar köprüden geçişler başladı
Title
Bozkurt ilçesinde kurulan seyyar köprüden geçişler başladı
Title
Bozkurt ilçesinde kurulan seyyar köprüden geçişler başladı
Title
Bozkurt ilçesinde kurulan seyyar köprüden geçişler başladı
Title
Bozkurt ilçesinde kurulan seyyar köprüden geçişler başladı
Bozkurt ilçesinde kurulan seyyar köprüden geçişler başladı
Sel felaketinin yaşandığı Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde, yıkılan köprünün yerine kurulan seyyar köprü kullanılmaya başlandı.

Fox, Garip, Samba: Jandarmanın 'hassas burunları' afet bölgesinde iz arıyor
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İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), polis ve jandarma teşkilatına bağlı arama kurtarma ekipleri ile belediyeler, ilçede sel felaketinin yaşandığı 11 Ağustos'ta Ezine Çayı'nın kenarında yıkılan binanalar ile zarar gören binalarda ve ilçe genelinde arama kurtarma çalışmalarına devam ediyor.
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Çalışmalara arama kurtarma ve kadavra köpekleri de katılıyor.
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Nevşehir Jandarma At ve Köpek Eğitim Merkezi Komutanlığı'nda görevli arama kurtarma köpeği Fox ve kadavra köpeği Spot, Kayseri Jandarma Komutanlığı'nda görevli arama kurtarma köpeği Tombik, İstanbul Jandarma Komutanlığı'nda görevli arama kurtarma köpeği Garip ve kadavra köpeği Samba afet bölgesindeki alanlarda iz arıyor.
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Çalışmalarda İzmir ve Elazığ'daki depremlerde görev alan İzmir Jandarma Komutanlığı'nda görevli arama kurtarma köpeği Perte de görev alıyor.
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Fox, Garip, Samba: Jandarmanın 'hassas burunları' afet bölgesinde iz arıyor
Jandarmada görevli arama kurtarma ve kadavra köpekleri, Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde sel nedeniyle yıkılan ve zarar gören binalar ile çevredeki yapılarda arama kurtarma çalışmalarına destek veriyor.

Bozkurt'ta felaketin 6'ncı günü: Arama kurtarma ve enkaz kaldırma çalışmaları aralıksız devam ediyor
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İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), polis ve jandarma teşkilatına bağlı arama kurtarma ekipleri ile belediyeler, ilçede sel felaketinin yaşandığı 11 Ağustos'ta Ezine Çayı'nın kenarında yıkılan 8 katlı binanın enkazındaki çalışmalarına yeniden başladı.
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Sabahın erken saatlerinde çalışmaya başlayan kepçe ve kamyonlar selin izlerini temizleyebilmek için çalışma yürütüyor.
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İlçe merkezindeki çarşıda yürütülen çalışmalar kapsamında selde zarar gören iş yerleri temizleniyor. Bazı iş yeri sahiplerinin de kurtarabildikleri malzemeleri taşıdıkları gözleniyor.
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Öte yandan Türkiye'nin dört bir yanından gelen yardım kurumları ve çeşitli sivil toplum kuruluşlarının ekipleri de gerek vatandaşların gerekse arama kurtarma, temizlik çalışmalarını yürüten ekiplerin ihtiyaçlarının karşılanması noktasında özveriyle çalışıyor.
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Polis ve askerler ise, bölgede güvenlik önlemlerini alarak herhangi bir duruma karşı teyakkuzda bekliyor.
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Milli Savunma Bakanlığı tarafından Ezine Çayı üzerine kurulan 4 metre genişliğinde 10 buçuk ton ağırlığındaki köprü sayesinde karşı tarafa geçişlerde büyük kolaylık sağlandı.
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Ekiplerin kayıp vatandaşları arama çalışmaları sürerken, Kastamonu’dan 60, Sinop’tan 9 ve Bartın’dan 1 olmak üzere hayatını kaybedenlerin sayısının 70’e yükseldiği açıklandı.
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Bozkurt'ta felaketin 6'ncı günü: Arama kurtarma ve enkaz kaldırma çalışmaları aralıksız devam ediyor
Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde sel nedeniyle yıkılan ve zarar gören binalar ile çevredeki yapılarda arama kurtarma ve enkaz kaldırma çalışmaları aralıksız devam ediyor. İlçe merkezindeki çarşıda yürütülen çalışmalar kapsamında selde zarar gören iş yerleri ve caddeler temizleniyor.


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