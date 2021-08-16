Bakan Yanık açıkladı: Sel bölgesine toplam 30 milyon TL destek

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, hasar tespit çalışmaları sonrasında Kastamonu’ya ve Sinop’a 10’ar milyon TL olmak üzere toplam 20 milyon TL ilave kaynak gönderildiğini, böylece bakanlık olarak selden etkilenen bölgelere gönderilen toplam desteğin 30 milyon TL olduğunu açıkladı.

30 MİLYON TL DESTEK

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, “Yapılan hasar tespit çalışmaları sonrasında Kastamonu’ya 10 milyon TL, Sinop’a 10 milyon TL olmak üzere toplam 20 milyon TL ilave kaynak gönderiyoruz. Böylece bakanlık olarak selden etkilenen bölgelere gönderdiğimiz toplam destek 30 milyon TL oldu” dedi.

Bakan Yanık ayrıca , “Sosyal yardımlar ve sosyal hizmetler bir bütündür. Maddi olarak vatandaşlarımızın yanında olmanın yanı sıra psikososyal destek ekiplerimiz de 292 personel ile bölgede vatandaşlarımızın sıkıntılarına çözüm üretmeye devam ediyor” ifadelerini kullandı.

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FOTOĞRAF 8 Aysel Erol, 11 Ağustos'ta yaşanan sel felaketine, ilk eşinden olan çocukları Efe ve Edanur Özdemir ile birlikte Sınarcık Mahallesi'nde ailece işlettikleri lokantada yakalandı. Anne ve çocukları, sel sularına kapılarak kayboldu. Sel felaketinden 6 gün sonra Efe ve Edanur Demirel'in cansız bedenlerine ulaşıldı. Aysel Erol'u arama çalışmaları ise sürdürülüyor. Sel öncesinde depoya gittiği için sel sularına kapılmaktan kurtulan Mehmet Erol, evlilik yıl dönümlerinde eşini arama çalışmalarına destek oldu. Mehmet Erol, Aysel Erol ile 16 Ağustos 2019 tarihinde evlendiklerini, ikinci evliliklerini yaptıklarını belirterek, Selin geldiği gün depoya malzeme almaya gitmiştim. Perşembe günleri çok yoğun oluyoruz. Eşimle birlikte çokça yemek yapıyorduk. Eşimi arayarak 'Sel geliyor' diye uyardım. Bugün evlilik yıl dönümüz. İkimizin de ikinci evliliğiydi... İkimizin de iki çocuğu vardı. Kendi çocuklarımız gibi sahiplendik hep birlikte yaşıyorduk. Aysel çok iyi bir insandı. Çocuklarım gitti, eşim gitti. Cenazesini bile bulamıyoruz, şu an eşip kayıp. Birbirimizi çok seviyorduk çok çok. Bugün evlilik yıl dönümüz ve ben eşimin cenazesini bile bulamıyorum diyerek gözyaşı döktü. Evlilik yıl dönümünde, selde kaybolan eşi için gözyaşı döktü Evlilik yıl dönümünde, selde kaybolan eşi için gözyaşı döktü Evlilik yıl dönümünde, selde kaybolan eşi için gözyaşı döktü Evlilik yıl dönümünde, selde kaybolan eşi için gözyaşı döktü Evlilik yıl dönümünde, selde kaybolan eşi için gözyaşı döktü Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde, sel felaketinde kaybolan Aysel Erol'u (34) arama çalışmaları sürerken, çocukları Efe (9) ve Edanur (16) Demirel'in cansız bedenleri bulundu. 2'nci evlilik yıl dönümünde eşi Aysel Erol'u arama çalışmalarına katılan Mehmet Erol (26), "Bugün evlilik yıl dönümüz ve ben eşimin cenazesini bile bulamıyorum" diyerek ağladı.

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FOTOĞRAF 14 Ezine Çayı üzerinde kurulan köprünün açılmasıyla birlikte bölgede görevli ekiplerin çalışmaları hızlandı. Yatay Kaydırmalı Zırhlı Araç Aşırma Köprüsü (ZAAK) olarak bilinen köprü, 26 metre uzunluğunda ve 4 metre genişliğe sahip. 10 bin 500 kilogram ağırlığında olan köprünün yük taşıma kapasitesi ise 70 ton. Ayrıca, sel nedeniyle ilçede yıkılan köprünün yerine yerleştirilen beton blokların üzerinde zemin düzeltme aşamasına geçildi. Zeminin düzeltilmesiyle birlikte köprü yeniden kullanıma açılacak. Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, sel felaketinin yaşandığı Sinop ve Kastamonu'da, yıkılan köprülerin yerine kullanılması ve geçişlerin sağlanabilmesi için 2 yatay kaydırmalı köprü tankı ile 3 sabit köprü aracı gönderildiği bildirilmişti. Bozkurt ilçesinde kurulan seyyar köprüden geçişler başladı Bozkurt ilçesinde kurulan seyyar köprüden geçişler başladı Bozkurt ilçesinde kurulan seyyar köprüden geçişler başladı Bozkurt ilçesinde kurulan seyyar köprüden geçişler başladı Bozkurt ilçesinde kurulan seyyar köprüden geçişler başladı Bozkurt ilçesinde kurulan seyyar köprüden geçişler başladı Bozkurt ilçesinde kurulan seyyar köprüden geçişler başladı Bozkurt ilçesinde kurulan seyyar köprüden geçişler başladı Bozkurt ilçesinde kurulan seyyar köprüden geçişler başladı Bozkurt ilçesinde kurulan seyyar köprüden geçişler başladı Bozkurt ilçesinde kurulan seyyar köprüden geçişler başladı Sel felaketinin yaşandığı Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde, yıkılan köprünün yerine kurulan seyyar köprü kullanılmaya başlandı. BiP'te paylaş

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FOTOĞRAF 26 İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), polis ve jandarma teşkilatına bağlı arama kurtarma ekipleri ile belediyeler, ilçede sel felaketinin yaşandığı 11 Ağustos'ta Ezine Çayı'nın kenarında yıkılan 8 katlı binanın enkazındaki çalışmalarına yeniden başladı. Sabahın erken saatlerinde çalışmaya başlayan kepçe ve kamyonlar selin izlerini temizleyebilmek için çalışma yürütüyor. İlçe merkezindeki çarşıda yürütülen çalışmalar kapsamında selde zarar gören iş yerleri temizleniyor. Bazı iş yeri sahiplerinin de kurtarabildikleri malzemeleri taşıdıkları gözleniyor. Öte yandan Türkiye'nin dört bir yanından gelen yardım kurumları ve çeşitli sivil toplum kuruluşlarının ekipleri de gerek vatandaşların gerekse arama kurtarma, temizlik çalışmalarını yürüten ekiplerin ihtiyaçlarının karşılanması noktasında özveriyle çalışıyor. Polis ve askerler ise, bölgede güvenlik önlemlerini alarak herhangi bir duruma karşı teyakkuzda bekliyor. Milli Savunma Bakanlığı tarafından Ezine Çayı üzerine kurulan 4 metre genişliğinde 10 buçuk ton ağırlığındaki köprü sayesinde karşı tarafa geçişlerde büyük kolaylık sağlandı. Ekiplerin kayıp vatandaşları arama çalışmaları sürerken, Kastamonu’dan 60, Sinop’tan 9 ve Bartın’dan 1 olmak üzere hayatını kaybedenlerin sayısının 70’e yükseldiği açıklandı. Bozkurt'ta felaketin 6'ncı günü: Arama kurtarma ve enkaz kaldırma çalışmaları aralıksız devam ediyor Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde sel nedeniyle yıkılan ve zarar gören binalar ile çevredeki yapılarda arama kurtarma ve enkaz kaldırma çalışmaları aralıksız devam ediyor. İlçe merkezindeki çarşıda yürütülen çalışmalar kapsamında selde zarar gören iş yerleri ve caddeler temizleniyor. BiP'te paylaş

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