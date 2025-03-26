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Çöl tozu alarmı

Çöl tozu alarmı

Aybike Eroğlu
Aybike Eroğlu
04:0026/03/2025, Çarşamba
G: 26/03/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
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Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Mali üzerinden gelen çöl tozu hafta boyunca ülke genelinde etkili olacak. Çöl tozlarının özellikle astım ve KOAH gibi pek çok solunum hastalıklarını tetiklediğini belirten Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Muhammed Emin Akkoyunlu, “Çöl tozları akciğerlerde birikerek enfeksiyonlara ve alerjik reaksiyonlara yol açabiliyor” dedi. Çöl tozlarının yoğun bir şekilde solunduğunda akut alerjik reaksiyonlara yol açabileceğini söyleyen Akkoyunlu, “Dışarıya çıkarken maske takmak önemli. Maske, havadaki tozların büyük bir kısmını tutarak akciğerlerimize ulaşmalarını engelliyor. Ayrıca dışarıda uzun süre kalmamalıyız” diye konuştu.


#Mali
#çöl tozu
#astım
#KOAH

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