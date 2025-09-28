Yeni Şafak
Düğün konvoyundaki kazaya bir sürücünün öne geçme çabası sebep olmuş

21:4028/09/2025, Pazar
G: 28/09/2025, Pazar
IHA
Yeni Şafak
Çorum’un Alaca ilçesinde düğün konvoyundaki otomobilin tarlaya devrilmesi ile 2 kişinin yaralandığı kazanın görüntüleri ortaya çıktı. Kazaya konvoyda öne geçmek isteyen başka bir sürücünün sebep olduğu ortaya çıktı.

Kaza, öğle saatlerinde Alaca ilçesi Hışır Kavşağı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, düğün konvoyunda Hüseyin A. idaresindeki 34 GT 3488 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak tarlaya yuvarlandı. Kazada sürücü ile eşi Hatice A. yaralandı. Olay yerine gelen ekipler tarafından araçtan çıkartılan yaralılar Alaca Devlet Hastanesine kaldırıldı.


Kazaya konvoyun önüne geçmek isteyen sürücü sebep olmuş

Yaşanan kazanın görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde konvoyun önüne geçmek isteyen bir otomobil sürücüsünün Hüseyin A. idaresindeki otomobilin yanına geldiği, üzerine doğru ani manevra yapan otomobilden kaçmak isteyen Hüseyin A.’nın direksiyon hakimiyetini kaybettiği görüldü. Görüntülerde kontrolden çıkan otomobilin tarlaya yuvarlandığı anlar da yer aldı.

