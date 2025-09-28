Kaza, öğle saatlerinde Alaca ilçesi Hışır Kavşağı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, düğün konvoyunda Hüseyin A. idaresindeki 34 GT 3488 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak tarlaya yuvarlandı. Kazada sürücü ile eşi Hatice A. yaralandı. Olay yerine gelen ekipler tarafından araçtan çıkartılan yaralılar Alaca Devlet Hastanesine kaldırıldı.