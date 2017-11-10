Cuma namazı saat kaçta? İl il cuma namazı vakti 10 Kasım Cuma namazı saat kaçta? İşte il il cuma saatleri Bugün 10 Kasım 2017 Cuma. Müslümanlar için büyük öneme sahip olan mübarek cuma günü, toplanma günüdür. Bu hafta da büyük bir katılımla kılınacak olan cuma namazı saati Diyanet İşleri Başkanlığının takvimine göre, İstanbul'da saat 12:55'de, Ankara'da saat 12:40'da, İzmir'de ise saat 13:02'de.

Haber Merkezi 10 Kasım 2017, 11:00 Son Güncelleme: 29 Aralık 2017, 09:33 Yeni Şafak