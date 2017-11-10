Cuma namazı saat kaçta? İşte il il cuma saatleri

İslam dini için önemi büyük olan bu günde ibadetlerini gerçekleştirmek isteyen vatandaşlarca araştırılmaya başlandı. Diyanet'in açıkladığı saatlere göre, İstanbul'da cuma namazı saat 12:55'de, Ankara'da 12:40'da, İzmir'de ise saat 13:02'de kılınacak.
Bazı büyük illerde cuma ezanı saatleri şöyle:
- Ankara: 12:40
- İstanbul: 12:55
- İzmir: 13:02
- Bursa: 12:55
- Antalya: 12:48
- Adana: 12:30
- Konya: 12:41
- Gaziantep: 12:21
- Şanlıurfa: 12:16
- Erzurum: 12:06
- Eskişehir: 12:49
- Samsun: 12:26
- Diyarbakır: 12:10
- Denizli: 12:55
- Trabzon: 12:12
- Sakarya: 12:49
- Kayseri: 12:29
- Van: 11:57
- Balıkesir: 12:59
- Hatay: 12:26
- Malatya: 12:18
Cuma hutbesi: Örnek İnsan Mümin
- Din Hizmetleri Genel Müdürlüğünün hazırladığı cuma hutbesinin bu haftaki konusu "Örnek İnsan Mümin" olacak.
Cuma mesajları için tıklayınız
- 29 Aralık cuma namazı saatleri için tıklayınız
ÖNERİLEN VİDEOLAR