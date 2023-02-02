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Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2023'te ülkemizin bölünmüş yol uzunluğu 30 bin kilometre olacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde canlı bağlantıyla Afyonkarahisar - Şuhut Yolu Açılış Töreni’nde konuştu. Erdoğan, ''Bölgede trafik artık daha konforlu ve güvenli olacak. 2023'te ülkemizin bölünmüş yol uzunluğu 30 bin kilometre olacak. Vakitten 58,5 milyon lira, akaryakıttan 18 milyon lira tasarruf sağlayacak, egzoz salınımını yıllık 2 bin 200 ton azaltacağız'' açıklamasında bulundu.

14:25 . 2/02/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarından satır başlıkları;

Afyon, Marmara, Karadeniz ve Akdeniz'in, doğudan batıya uzanan tüm güzergahların kavşak noktasıdır. Tarım, turizm, termalin şehri Afyon ile Şuhut'u buluşturan 22 kilometrelik bölünmüş yolun hayırlı olmasını diliyorum.

Bölgede trafik artık daha konforlu ve güvenli olacak. 2023'te ülkemizin bölünmüş yol uzunluğu 30 bin kilometre olacak. Vakitten 58,5 milyon lira, akaryakıttan 18 milyon lira tasarruf sağlayacak, egzoz salınımını yıllık 2 bin 200 ton azaltacağız. Ulaştırma ve haberleşme yatırımlarımız 200 milyar doları buluyor. Vatandaşlarımız bu yolları kullanarak sevdiklerine kolayca kavuşuyor. Yolcu ve yük taşımacılığı yapan araçlarımız çok fazla yıpranmadan gidecekleri yere varıyor. İster binek ister ticari araç olsun tüm şoförlerimizin kabusu olan dağları tünellerle deldi. Azgın suları köprülerle aştık. Bugün ülkemizde karayollarında bir yerden bir yere tek başına gidip gelmek keyif haline gelmiştir.

Ayrıntılar geliyor...

#Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
#Cumhurbaşkanlığı Külliyesi
#Afyonkarahisar - Şuhut Yolu Açılış Töreni
11 dakika önce
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