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Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi verdi: 2025 yılında bitiriyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bilecik'teki Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen toplu açılış töreninde konuştu. Erdoğan, "Güncel yatırım tutarı 1 milyar 771 milyon lirayı geçen 52 kamu yatırımı ile 653 milyon lirayı bulan 10 özel sektör yatırımının resmi açılışını yapıyoruz. Biz sizlere efendi olmaya değil hizmetkar olmaya geldik. Yapımı süren Bandırma-Bursa-Yenişehir-Osmaneli Hızlı Tren Hattı'nı da inşallah 2025 yılında bitiriyoruz.'' açıklamasında bulundu. 'Bizim hayallerimiz hep barışa ve hakkaniyete dönüktür' diyen Erdoğan, ''Ülkemizi çağın şartlarına göre en iyi eser, hizmet, siyasi etkinlik, ekonomik altyapı, askeri güce kavuşturma mücadelesi veriyoruz. Bazı tarihçilere göre bugün 724'üncü kuruluş yıldönümü olan Osmanlı Devleti'ni kötülüyorsa bilin ki ya mankurttur ya kuyruk acısı vardır'' ifadelerini kullandı.

16:20 . 27/01/2023 Cuma
Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
Bilecik'te Yapımı Tamamlanan yatırımların Toplu Açılış Töreni'nde konuştu.

Söğüt'te dikilen Osmanlı çınarının, 3 kıta ve 7 iklimi kucaklayan dallarıyla 600 yıl boyunca dünyanın en güçlü devleti olarak tarihteki şerefli yerini aldığını söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, esasen milletin, tarih boyunca hep güçlü devletler kurduğunu, idaresi altında yaşayan herkesi inancına ve kökenine bakmadan koruduğunu, güvende tuttuğunu, müreffeh kıldığını aktardı.

Buna karşılık, kendisine düşmanlık edenlere de Orhun Yazıtları'ndaki ifadeyle başlıya baş eğdirerek, dizliye diz çöktürerek hep galebe çaldığını belirten Erdoğan, "Divanu Lugati't-Türk'te, Rabb'imizin bu milleti halk üzere görevlendirdiği, hak üzere kuvvetlendirdiği, mensuplarını aziz kıldığı ve muratlarına erdirdiği ifade ediliyor. Bilecik, işte bu kutlu yürüyüşün sancağının 7 asır önce bu topraklarda bir kez daha ve en yükseğe dikilişinin sembolüdür." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bölgedeki diğer beyliklerin tersine, her geçen yıl artan bir güç, azim ve cesaret ile gaza yolunda yürüyen Osman Gazi'nin bıraktığı emanetin nesilden nesle geçip, Cumhuriyet'e miras kaldığını anlatarak, şöyle devam etti:

"Bu topraklarda Selçuklu'dan Osmanlı'ya, oradan Cumhuriyet'e uzanan tarihi süreklilik içinde verilen her mücadelenin başımızın üzerinde, kalbimizin en mutena köşesinde yeri vardır. Kendi öz yurdunda garip hale düşürülmeye çalışıldığında bile milletimiz bu vizyonu kaybetmemiş, ecdadına ve onun hayallerine hep sahip çıkmıştır. Biz de geçtiğimiz 20 yılda ülkemize kazandırdığımız her eseri, milletimize yaptığımız her hizmeti, bu anlayışla hayata geçirdik. Attığımız her adımda, girdiğimiz her mücadelede Sultan Alparslan'ın, Osman Gazi'nin, Fatih Sultan Mehmet Han'ın, aziz şehitlerimizin manevi desteğini hep yanımızda hissettik. Geliştirdiğimiz son teknoloji ürünü insansız hava aracına 'Kızılelma' adını verirken de bu kavramın işaret ettiği hedefi hayal ediyorduk."

Osmanlı'nın Söğüt'te başladığı yolculuğunu önce Bursa'ya, ardından Edirne'ye, sonra İstanbul'a, onu takiben Belgrad'a ve nihayet Viyana kapılarına kadar sürdürürken, sadece toprak kazanma peşinde olmadığını belirten Erdoğan, "Bizim milletimiz ayak bastığı her yeri eman yurdu haline getirme, huzuru, adaleti, refahı hakim kılma gayesi taşıyordu. Avrupa'nın şark meselesi olarak gördüğü Osmanlı'yı parçalamak için dört bir yandan üzerine çullandığı dönemde dahi bu hayal tüm canlılığıyla milletimizin benliğinde yaşıyordu." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yapımı devam eden Bandırma-Bursa-Yenişehir-Osmaneli Hızlı Tren Hattı'nın 2025 yılında bitirileceğini açıkladı.

Ayrıntılar gelecek...


Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk altın dökümünü yaptı: En fazla üretim yapılan üç büyük madenden biri olacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk altın dökümünü yaptı: En fazla üretim yapılan üç büyük madenden biri olacak

Türkiye'nin en büyük altın keşiflerinden biri olan 6.5 milyar dolar değerindeki, 109 ton altın rezervinin işleneceği Bilecik’te Gübretaş Maden Yatırımları A.Ş Altın Madeni tesisi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törenle açıldı. Tesisin en çok altın üretimi yapılan ilk üç 3 madenden birisi olacağını belirten Erdoğan, "İlk külçe altının dökümünü yapacağı madenden, yılda 6-7 ton altın üretimi hedefleniyor. Tam kapasite ile üretime geçtiğinde ülkemizde en fazla altın üretimi yapılan 3 madenden biri haline gelecek" ifadelerini kullandı. Madenden, yılda 6-7 ton altın üretimi hedefleniyor. İlk etapta yaklaşık bin kişinin istihdam edileceği tesis, yıllık üretime yüzde 15'lik katkı sağlayacak.

#Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
#Bilecik
#Gübretaş Maden Yatırımları
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Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi verdi: 2025 yılında bitiriyoruz
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