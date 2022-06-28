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POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan: ABD ile F-16 meselesi hala masada

NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi öncesi Esenboğa Havalimanı'nda basın açıklaması yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bu sabah Sayın Biden ile bir görüşme yaptık. Bu akşam veya yarın tekrar bir araya gelme arzusunu ifade etti. Biz de 'olabilir' dedik. F-16 meselesi hala masada oyalama taktiğine gidiyor." dedi.

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Haber Merkezi Diğer
Cumhurbaşkanı Erdoğan: ABD ile F-16 meselesi hala masada
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

NATO Zirvesi için İspanya’ya hareketinden önce havaalanında açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Joe Biden’la bu sabah bir telefon görüşmesi yaptıklarını söyledi.

'KURU LAF İSTEMİYORUZ, NETİCE İSTİYORUZ'

”Zirve oturumlarında Ukrayna savaşını, ittifaka yansımalarını ele alacağız. İsveç ve Finlandiya, NATO’ya üye olacaklarsa ittifakın 70 yıllık mensubu Türkiye’nin güvenlik endişelerini dikkate almak zorundalar. Bunun aksi düşünülemez. (Türkiye-NATO-Finlandiya-İsveç) Dörtlü görüşmeyi yapıp hangi noktaya geldiklerini göreceğiz. Biz kuru laf istemiyoruz, netice istiyoruz." dedi.

F-16 MESELESİ HALA MASADA

Erdoğan, Biden’la görüşmede S-400 konusunun da gündeme geleceğini belirtti, "F-16 meselesi de şu an hala masada orada da yine bir oyalama taktiği gidiyor." diye konuştu.

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