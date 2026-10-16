AYM'den 15 siyasi parti için suç duyurusu kararı
Anayasa Mahkemesi (AYM), siyasi partilerin mali denetimlerine ilişkin incelemelerini tamamlayarak kararlarını Resmi Gazete'de yayımladı. Yüksek Mahkeme, kesin hesaplarında aykırılık tespit edilen veya gerekli belgeleri zamanında teslim etmeyen 15 siyasi partinin sorumluları hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmasına hükmetti.
Anayasa Mahkemesi, siyasi partilerin farklı yıllara ait kesin hesap incelemelerini karara bağladı. Yüksek Mahkeme, inceleme sonucunda bazı partilerin hesaplarının 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu'na uygun olduğunu belirtirken; bazı partilerin hesaplarında kanuna aykırılıklar bulunduğunu veya gerekli evrakların yasal süresi içinde sunulmadığını tespit etti.
HANGİ PARTİLER HAKKINDA İŞLEM BAŞLATILDI?
AYM tarafından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmasına karar verilen 15 parti şunlar oldu:
- Cihan Partisi
- Sevgi ve Saygı Partisi
- Adil Türkiye Partisi
- Adalet Birlik Partisi
- Türk Birliği Partisi
- Ezilenlerin Sosyalist Partisi
- Yenilik Partisi
- Hak ve Huzur Partisi
- Komünist Parti
- Muhafazakar Yükseliş Partisi
- Türkiyem Partisi
- Aydınlık Geleceğin Partisi
- Devrimci İşçi Partisi
- Aydınlık Demokrasi Partisi
- Güç Birliği Partisi
YASAL SÜREÇ BAŞLADI
Mali denetimlerde kesin hesapları kanuna uygun bulunan bazı partilerin dahi denetimin sağlıklı yapılabilmesi adına zorunlu kılınan belge ve bilgi akışını zamanında sağlamadığı ifade edildi. Siyasi Partiler Kanunu çerçevesinde yükümlülüklerini yerine getirmeyen parti sorumluları hakkında yasal işlemler Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülecek.