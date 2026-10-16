Artık her şey vuruluyor
Şubat 2022'de başlayan Ukrayna savaşında karşılıklı saldırılar enerji tesislerinden ticari gemilere, sivil yerleşimlerden stratejik veri merkezlerine kadar genişledi.
Rusya'nın Poltava'daki doğal gaz üretim altyapısını hedef alması, Ukrayna'nın Rus petrol rafinerilerine saldırıları yeniden başlatacağını açıklaması ve Karadeniz'de iki ticari geminin vurulması, çatışmanın giderek daha geniş bir alana yayıldığını ortaya koydu. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Rus saldırılarında Kirovograd ve Dnipropetrovsk bölgelerinde altı kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi. Zelenski, Rus petrol rafinerilerine yönelik saldırıları yeniden başlatacaklarını duyurdu. Ukrayna lideri, ABD'nin istihbarat desteğini kısıtladığını ve Starlink hizmetindeki aksaklıkların cephe operasyonlarını olumsuz etkilediğini de öne sürdü.
Bir günde 4 gemi hedef alındı
Romanya'nın Sulina kenti açıklarında Komorlar ve San Marino bayraklı iki ticari geminin İHA saldırılarına uğradığı aktarıldı. Rusya Savunma Bakanlığı da Ukrayna'nın Odessa Limanı'na askeri yük taşıyan iki kuru yük gemisinin vurulduğunu açıkladı. Ukrayna İHA'sının Rusya'nın Balakovo kentinde Sberbank'a ait stratejik veri merkezini hedef aldığı bildirildi. Saldırıda bir kişi hayatını kaybederken banka, sistemlerinin normal çalıştığını açıkladı. Enerji tesisleri, limanlar, ticari gemiler ve veri merkezlerine uzanan saldırılar, savaşın ekonomik ve sivil etkilerini derinleştiriyor.