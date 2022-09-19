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POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan BM Genel Kurulu'nda dünyaya seslenecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan yurt dışı ziyaretlerine Amerika Birleşik Devletleri ile devam ediyor. Bugün sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya gelecek olan Erdoğan, 20 Eylül'de BM Genel Kurulu'nda konuşacak.

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Haber Merkezi Diğer
Cumhurbaşkanı Erdoğan BM Genel Kurulunda dünyaya seslenecek
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan.

TRT Haber'in haberine göre; Cumhurbaşkanı Erdoğan, diplomatik temaslarına New York'ta devam ediyor. Cumhurbaşkanı, bugün Amerika Birleşik Devletleri'nde faaliyet gösteren Türk sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya gelecek.

  • Türk-Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesi tarafından düzenlenecek akşam yemeğine katılacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler 77'inci Genel Kurulu marjında birçok ülkenin devlet ve hükümet başkanıyla ikili görüşmelerde bulunacak. 20 Eylül'de Genel Kurul'da konuşma yapacak.

Erdoğan, Rusya-Ukrayna savaşından tahıl sevkiyatına, terörle mücadeleden Yunanistan ile yaşanan gerilime kadar pek çok kritik başlıkta mesajlar verecek. Türkiye'nin kırmızı çizgilerini ve önerilerini iletecek.

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