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POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Devlet Övünç Madalyası Tevcih Töreni'nde konuşuyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Devlet Övünç Madalyası Tevcih Töreni'nde konuşuyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Erdoğan
Cumhurbaşkanı Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen Devlet Övünç Madalyası Tevcih Töreni'ne katılıyor.

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

Burada sadece Ankara'daki Devlet Övünç Madalyası'nı veriyoruz. Diğer şehirlerde de madalyalar sahiplerine teslim ediliyor. Bayrağımız dalganıyorsa bunda en büyük pay şehit ve gazilerimizdir. Eğitimden istihdama hemen her alanda şehit ve gazilerimizin yükünü azaltacak adımlar attık.

Aziz şehitlerimizi rahmetle, minnetle yad ediyorum. Gazilerimize kahramanlıkları nedeniyle teşekkür ediyorum.

Bağımsızlığımızın timsali ay yıldızlı al bayrağımızı indirmeyeceğiz. Ezanlarımızı susturmayacağız. Bağımsızlığımıza halel getirmeyeceğiz. Kutlu yürüyüşümüze set çektirmeyeceğiz.

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