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Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'da Paşinyan'ı kabul etti: Normalleşme görüşüldü

Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'da Paşinyan'ı kabul etti: Normalleşme görüşüldü

19:0320/06/2025, Cuma
G: 20/06/2025, Cuma
Yeni Şafak
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Nikol Paşinyan - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
Nikol Paşinyan - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ı kabul etti. Kabulde, Türkiye ile Ermenistan arasındaki normalleşme süreci kapsamında atılabilecek adımlar da ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, mevcut konjonktürde Azerbaycan ile Ermenistan arasında barış müzakerelerinde varılan mutabakatın önemine dikkat çekti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ermenistan Başbakanı Paşinyan'ı Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde resmi törenle karşıladı.

Tören sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Paşinyan birbirlerine heyetlerini takdim ederek görüşmeye geçti.

Kabulde, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan da yer aldı.

Kabulde Türkiye ile Ermenistan arasındaki temaslar başta olmak üzere, Güney Kafkasya’daki barış ve diyalog süreci ile bölgemizi ilgilendiren güncel gelişmeler ele alındı.

Azerbaycan ile barış mutabakatının önemine işaret etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede,
mevcut konjonktürde Azerbaycan ile Ermenistan arasında barış müzakerelerinde varılan mutabakatın önemine dikkat çekti.
Türkiye’nin bölgenin “kazan-kazan” anlayışıyla kalkındırılması hedefiyle yürütülen çabalara her türlü desteği sağlamaya devam edeceğini ifade etti.

Ermenistan ile normalleşme

Kabulde, Türkiye ile Ermenistan arasındaki normalleşme süreci kapsamında atılabilecek adımlar da ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin sadece Kafkasya’da değil, tüm bölgede istikrarın tesisi için diplomasinin tüm imkanlarını kullandığını, İsrail’in İran’a yönelik saldırılarıyla başlayan şiddet sarmalının bölgede oluşturduğu riskleri bertaraf etme amacıyla liderlerle temaslarına devam ettiğini söyledi.

Dün de Aliyev ile görüşmüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün de Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Kahramanmaraş Azerbaycan Mahallesi'nde yapımı tamamlanan 250 Bininci Afet Konutu Anahtar Teslim Töreni'ne katılmıştı.

Aliyev ile depremzedeleri ziyaret eden Erdoğan, mevkidaşına dondurma da ikram etmişti.



Kabulde, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da yer aldı.
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