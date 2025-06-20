Aliyev: Türk halkı gücümüze güç kattı

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, törende on binlerce Azerbaycanlının depremzedeler için yardımda bulunarak kardeşlik borcunu yerine getirdiğini kaydetti. Depremden hemen sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın liderliğiyle arama kurtarma, sonrasında imar ve inşaat işlerinin başladığını hatırlatan Aliyev, “Kısa sürede on binlerce yeni konut sağlandı. Bu Recep Tayyip Erdoğan’ın halkına bağlılığını, sevgisini ve güçlü iradesini gösteriyor. Bu güçlü Türkiye’nin tezahürüdür. Ancak güçlü bir devlet bu kadar kısa sürede, bu kadar büyük imar ve inşaat işleri yapabilir” ifadelerini kullandı.

Azerbaycan’ın her zaman Türkiye’nin yanında, Türkiye’nin de her zaman Azerbaycan’ın yanında olduğunu vurgulayan Aliyev, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile birlikte Kahramanmaraş’ta bulunmasının, iki ülkenin dostluk ve birliğinin tezahürü olduğunu ifade etti. Karabağ Savaşı’nda da Erdoğan’la omuz omuza olduklarına işaret eden Aliyev, “Erdoğan’ın savaşın ilk saatlerinden itibaren bize gösterdiği siyasi ve manevi destek, Türk halkının bizimle birlikte olması gücümüze güç kattı. Biz tarihi adaleti yeniden sağladık” diye konuştu. Aliyev, şöyle devam etti: “Biz iyi günde de kötü günde de daima birbirimizin yanındayız. Birbirimizin gücünü artırıyoruz. Bugün Türkiye ile Azerbaycan’ın birlik ve kardeşliği sadece bölgemizde değil, dünya çapında önemli faktördür. Güvenlik, iş birliği, gelişme ve kardeşlik sembolüdür. Biliniz ki Azerbaycan’da sizin 10 milyon kardeşiniz var. Azerbaycanlılar da biliyor ki 80 milyondan fazla Türk kardeşimiz var. Yaşasın Türkiye-Azerbaycan birliği ve kardeşliği.”