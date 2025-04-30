Cumhurbaşkanı Erdoğan kentsel dönüşüm müjdelerini peş peşe verdi: İşte Yarısı Bizden hibe ve taşınma ödemelerinde yeni tutarlar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kentsel dönüşüm için desteklerin artırıldığını müjdeledi. Erdoğan, "Yarısı Bizden kampanyasındaki destek tutarlarını artırıyoruz, 700 bin TL olan hibeyi 875 bin TL'ye, taşınma desteğini ise 120 bin TL'den 125 bin TL'ye çıkartıyoruz" ifadelerini kullandığı açıklamasında 81 vilayette depreme karşı dayanıklı hale gelmek için canla başla çalışmaların yürütüleceğini aktardı. İşte hibe ve taşınma ödemelerinde yeni tutarlar
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM'deki grup toplantısında açıklamalarda bulundu.
İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kentsel dönüşüm müjdeleri;
"İstanbul başta olmak üzere 81 vilayetimizi depreme karşı dayanıklı hale getirmek için canla başla çalışıyoruz. Bu amaçla TOKİ vasıtası ile 1 milyon 547 bin konut ürettik. 1 milyona yakın konutun dönüşümü hala devam ediyor. Ulaşım altyapımızı her sene daha da güçlendirdik. Muhalefetin dudak büktüğü millet bahçelerimizin ne kadar hayati rol oynadığı geçen haftaki depremde daha iyi anlaşılmıştır. Kağıthane Hasbahçe'yi ziyaret ettik. Vatandaşlarımız orada dinlenirken biz de çay içtik. Orası millet bahçesiydi. Millet bahçelerimizden her gün 20 milyon insanımız istifade ediyor. Dar gelirli kardeşlerimizi bir yuvaya kavuşturacak projeye ağırlık verdik. İstanbul'da 50 bin konutun inşası için çalışmalar sürüyor. TOKİ geçen sene ihaleleri tamamladı. 28 bin 100 konutun inşasını başlattık. Bu konutlar yıl sonuna kadar teslim edilecek. Kalan 24 bin 100 konutun inşası hızla devam ediyor.
İstanbul'un birçok ilçesine parmakla gösterilen projeler kazandırdık. İstanbul'un tüm mahallelerindeki projelerimiz ile büyük bir başarıya imza attık. İstanbul'umuza 141 milyar lira tutarındaki dönüşüm, sosyal konut başlığında yatırım yaptık.
İstanbul'un hizmetindeyiz, emrindeyiz. Yeni bir kararı devreye alıyoruz. Yarısı bizden kampanyasındaki destek tutarını arıtıyor 700 bin lira olan hibe tutarını 875 bine, kredi desteğini 875 bine, taşınma desteği tutarını da 100 binden 125 bin liraya çıkarıyoruz."