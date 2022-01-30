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POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trabzon'da toplu açılış töreninde konuşuyor.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trabzon'da toplu açılış töreninde konuşuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

Bu yatırımlarla eğitimde, sağlıkta hemen her ilçemizi kapsayan anaokulundan ilkokula, ilkokuldan liseye kadar pek çok yatırımı gerçekleştiriyoruz.

Trabzon yürürse tüm Türkiye yürür, Trabzon büyüyüp gelişirse tüm Türkiye aynı yolda ilerliyor demektir.

Çevre Bakanlığının desteklediği 450 milyon liralık bir yatırım olan katı atı bertaraf tesisi açıyoruz.

Sizin gibi milletim olduktan sonra Allah'ın izniyle dünya ile de mücadelemizi sürdürürüz.

PKK'nın meclisteki uzantısıyla el ele kol kola dolaşanlara benim milletim 'yürü' der mi? Bölücü terör örgütünün siyasi uzantısı olan partiyi dahi, ülkenin yönetimine ortak etme hevesine kapıldılar. Belediyelerinde bunu zaten yaptılar.

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