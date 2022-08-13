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POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kadeş Barış Meydanı'nda Çorum Toplu Açılış Töreni'nde konuşuyor.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kadeş Barış Meydanı'nda Çorum Toplu Açılış Töreni'nde konuşuyor.

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

Maşallah Çorum yine bugün bambaşka. Sevgili Çorumlular, sizleri en kalbi duygularımla, hürmetle muhabbetle selamlıyorum. Dün meydana gelen depremden dolayı geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Yaklaşık 3 buçuk yılın ardından tekrar Çorum'da sizlerle beraber olmanın mutluluğu içindeyim.

Buradan bu coşkulu meydandan tüm Çorum'a, ilçelerine, köylerine selamlarımı gönderiyorum.

2019 seçimleri öncesinde 12 Şubat'ta bize verdiğiniz sözü tuttuğunuz için size teşekkür ediyorum. O gün meydanlara sığmamıştık. Çorum bugün de destan yazıyor.

Bu kardeşinizi bağrınıza bastığınız için sizlerle gurur duyuyorum, şükranlarımı sunuyorum. Biliyorum yine birileri çıkacak, şu sevdaya çamur atmaya kalkacak. Yine bazı kendini bilmezler çıkacak, aramızdaki muhabbete kara çalmaya niyetlenecek. Kapalı otel salonlarını dahi dolduramayanlar, meydanlardan sokaklara taşan su sevgi sevilini hafife alacaklar. Varsın onlar bizim nasıl bir memleket sevdası içinde olduğumuzu anlayamasınlar. Biz dili olup söyleyemeyenlere rağmen muhabbetimizi güçlendireceğiz.

Çorum'a eserlerimizle mührümüzü vurmayı sürdüreceğiz. Sizin hayır dualarınız olduğu müddetçe bize duraklamak yok.

"6'LI MASA MENÜSÜ DİYORLAR"

Orada bir pankart görüyorum. 6'lı masa menüsü diyorlar. Herhalde siz bu menüyü görmüşsünüz. Ne var bu menüde; yalan çorbası, koltuk kebabı, Kandil dolması, laf salatası var. Başka Selo kahvaltısı, Washington portakalı var. Ye yiyebildiğin kadar.

"Teröristlerin tepelerine biniyoruz"

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