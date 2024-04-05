Cumhurbaşkanı Erdoğan Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması Büyük Finali'ne katıldı: Kıyamete kadar ruhların şifası olacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması Büyük Finali'nde konuştu.
Açıklamadan öne çıkan başlıklar şöyle:
Müslümanlar olarak bugün Kur-an'ın rehberliğine her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyduğumuz günlerden geçiyoruz. Dünyanın dört bir yanında İslam beldelerinin çoğunda kan gözyaşı ve istikrarsızlık hâkim. Etnik mezhep buralarda duyduğumuz ve kabine temelli gerilimlerin en çok yaşandığı yerlerin başında İslam ülkeleri geliyor komşusu açken tok yatan bizden değildir diyen bir peygamberin ümmeti olmamıza rağmen gelir adaletsizliğin yaygın olduğu ülkeler maalesef bizim inanç coğrafyamızda bulunuyor. Bir tarafta insanların refah ve bolluk içinde yaşarken hemen öte tarafta milyonların açlık ve kıtlığın pençesinde kıvranmasının hiçbir makul izahı olamaz kardeşlerim. Elbette bize medeniyetimize ve inandığımız değerlere zıt olan bu tablonun sorumlusu sadece Müslümanlar değildir.
BATILI ÜLKELERE TEPKİ
Afrika'dan Asya'ya pek çok bölgeye baktığımızda bu sömürü çarkın nasıl kurulduğunu ve nasıl işletildiğini rahatça biliyoruz. Savaş ve çatışma bu araçların en başında yer alıyor bakınız çok açık söylüyorum bugün Suriye'yi, Yemen'i Libya'yı, Sudan'ı, Filistin ve daha nice İslam toprağını kana bu çatışmaların gerilimlerin zulümlerin gerisinde bu sömürü düzenini devam ettirme planları vardır. Kimi zaman demokrasi getirme kimi zaman terörü ve gerilimi bitirme kimi zaman ülkeyi kalkındırma kimi zaman barışı ve istikrar sağlama velhasıl her defasında farklı bir maskenin arkasına gizlenerek oynanan oyunun gayesi zenginliklerin talan edilmesidir. Ne yazık ki bunda çoğu zaman başarılı da oldular işte sizler de görüyorsunuz komşumuz Suriye 13 yıldır kaos ve kargaşadan bir türlü çıkamadı Libya'da Yemen'de hala huzur ortamı tesis edilemedi Sudan da milyonlarca insan yerini yurdunu evini terk etmek zorunda kaldılar Filistin'deki işgal zülüm ve katliam politikaları ise üç çeyrek asırdır artarak devam ediyor.
"ARTIK KELİMELER DAHİ KİFAYETSİZ KALIYOR"
İslam coğrafyasında yaşanan karışıklıkların üstesinden dayanışma ile çıkılabilir. Kardeşlerimize sahip çıkacağız, birbirimizi sevecek gözetecek birbirimizin hakkına hürmet göstereceğiz. Paylaşmanın bereketini dayanışmanın gücüne tüm kalbimizle inanacağız kardeşimize akrabalarımıza komşularımıza sırtımızı asla dönmeyeceğiz yetimin başını okşayacak, öksüzün elinden tutacak ihtiyaç sahiplerinin kapısını çalacağı dini mezhebi veya etnik farklılıklarımızı Allah'ın kudretin bir tecellisi Rabbimizin bir ayeti olarak görüp birbirimize saygıyla yaklaşacağız.