Cumhurbaşkanı Erdoğan Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması Büyük Finali'ne katıldı: Kıyamete kadar ruhların şifası olacak

Kur'an sözlerin en güzelini cemeden mukaddes bir kitap olarak Müslümanlar tarafından asırlardır okunarak ezberlenerek huşu ile dinlenerek dillerde kulaklarda kalplerde hanelerde muhafaza edildi gök kubbemizde yankılandı.

İnşallah kıyamete kadar da Kur'an gönüllerin kulakların ve ruhların şifası olmaya devam edecektir.