Cumhurbaşkanı Erdoğan liderlik etmişti: İşte Savunma Sanayii İcra Komitesi'nde ele alınan konular

Savunma Sanayii İcra Komitesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi 'nde toplandı.

2025 yılının ilk toplantısında Türk savunma sanayiinin 2024 yılında kaydettiği ilerlemeler, gelecek hedefleri ve kritik projeler masaya yatırıldı.

Toplantıda, yerli ve milli savunma sanayiinin güçlendirilmesine yönelik kararlılık vurgulanırken, Millî Savunma ve İçişleri Bakanlıklarının ihtiyaçları doğrultusunda yürütülen ve yürütülecek projeler değerlendirildi.

İletişim Başkanlığından Savunma Sanayii İcra Komitesi'nin toplantısına ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Savunma Sanayii İcra Komitesi, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde toplandı.

2025 yılının ilk Savunma Sanayii İcra Komitesi Toplantısı’nda, Türk savunma sanayiinin 2024 yılında gerçekleştirdiği çalışmalar, gelecek hedefleri ve kritik projelere ilişkin değerlendirmelerde bulunulmuş, yerli ve millî savunma sanayiinin desteklenmesine yönelik kararlılık vurgulanmıştır. Müteakiben, Millî Savunma ve İçişleri Bakanlıklarımızın ihtiyaçlarına yönelik mevcut ve yürütülecek projelere ilişkin gündeme geçilmiştir.

Toplantı kapsamında;

· Sürü yetenekli kamikaze insansız hava ve deniz araçları projeleri,

· Geleceğin savaş/harekât ortamlarında insansız savaş uçaklarının önemli görevler icra edeceği değerlendirmesinden hareketle hava-hava, hava-yer taarruz ve hava savunma baskısı görevlerinin gerçekleştirilmesi amacıyla İNSANSIZ SAVAŞ UÇAĞI projesi,

· Alçak, orta ve yüksek irtifa hava savunma sistemleri seri üretim projeleri,

· Ülkemizin vurucu gücünü artıran uzun menzilli füze sistemleri seri üretim projeleri,

· Kuvvet çarpanı etkisi oluşturacak füze geliştirme projeleri,

· Gelişmiş hava savunma kabiliyetlerine sahip olacak TF-2000 HAVA SAVUNMA HARBİ MUHRİBİ projesi,

· Kendi denizaltısını tasarlayıp üretebilen sayılı ülkeler arasına girmemizi sağlayacak MİLLİ DENİZALTI (MİLDEN) projesi,

· Ülkemizin uzaya bağımsız erişim yeteneğinin artırılması projeleri,

· İlave hafif sınıf genel maksat helikopteri ihtiyacının karşılanması için T625 GÖKBEY Helikopteri seri üretim projesi,

· Elektronik harp yeteneğinin artırılmasına yönelik tedarik ve geliştirme projeleri,

· Kritik tesislerimizi ve bölgelerimizi İHA tehdidine karşı koruma projeleri,

· İlave silahlı insansız hava araçları ve ilgili alt sistem ihtiyaçlarına yönelik tedarik projeleri,

· Zırhlı personel taşıyıcı ve kurtarma araçları ile muhtelif kara araçları tedarik projeleri,

· Kamikaze kara araçları projeleri,

· Muhtelif simülatör ve elektro-optik sistemlerin tedarik projeleri görüşülerek karara bağlanmıştır.

Milletimizin ve devletimizin güçlü desteğiyle Türk savunma sanayiinde elde edilen başarılardan duyulan memnuniyet ifade edilerek, 2025 yılında daha da yüksek gayret ile çalışmaların sürdürülmesinin gerekliliği vurgulanmış, yerli ve millî teknolojiler kullanılarak savunma sanayimizdeki örnek teşkil eden gelişimin azim ve kararlılıkla sürdürüleceği ifade edilmiştir."