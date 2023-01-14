Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ordumuzun komutanlarıyla yaşadığımız sevince tahammül edemediklerini gördük

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Muğla’da Menteşe Atatürk Bulvarı'nda Marmaris - Datça Yolu, Milas İçme Suyu Arıtma Tesisi ve Bodrum Devlet Hastanesi ile yapımı tamamlanan diğer projelerin toplu açılış töreninde konuştu.

#CANLI Cumhurbaşkanı Erdoğan, Muğla’da Menteşe Atatürk Bulvarı'nda Marmaris - Datça Yolu, Milas İçme Suyu Arıtma Tesisi ve Bodrum Devlet Hastanesi ile yapımı tamamlanan diğer projelerin toplu açılış töreninde konuşuyor. https://t.co/Bko4ZRVjQS — Yeni Şafak (@yenisafak) January 14, 2023





Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:



Marmaris ziyaretlerimiz dışında epeydir Muğla'yla hasret giderememiştik. Sizleri özlemiştik. Sizlerle özlem gidermeye ve eser ve hizmetlerin açılışını gerçekleştirmek için geldik. Bugün Muğla bir başka. Eser ve hizmet siyasetimizin en güzel örneklerini Muğla'da görmek mümkündür.

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Demokrasi ve kalkınma hamlelerimizle ülkemizi hak ettiği seviyeye çıkarmanın ilk adımını attığımızı görüyorum. Dünyanın geçmeye hazırlandığı yeni yönetim ve ekonomi sisteminin adımını attık. Yönümüzü geleceğe dönmüş durumdayız. 2023 hedeflerimizi ilk açıkladığımızda zihinlerini faşizm kapanına hapsedenler bizi küçümsemiş hafife almışlardı. Hiç kulak asmadık. Bizim baktığımız tek yer milletimizin ihtiyaçlarıdır.

Kılıçdaroğlu'na 'komuta kademesi' tepkisi

TSK'nın gücüne güç katacak bir savunma sanayi projemizin açılışında, ordumuzun komutanlarıyla yaşadığımız sevince tahammül edemediklerini gördük. Bay Kemal Sakarya Arifiye'de bu ordunun başkomutanı olarak Erdoğan ne yaptı. Fırtına obüslerinin teslim törenini yaptı. Sizin aklınızda böyle bir şey var mı ya.

Türkiye düşmanlarına gösteremediği tepkiyi ordumuzun komutanlarına sergileyen, seviyesizce hakaret eden bir kişi bu ülkenin siyasetçisi olabilir mi?

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İhanet kampanyasında başarılı olamayan habis zihniyet, bu defa doğrudan kahraman ordumuzu ve şerefli komutanlarımızı hedef alarak asıl niyetini gösterdi.

'Altılı masa'ya tepki

Herkesten ayrı ses çıkıyor. Bunlar Anayasa'yı da hiç okumamışlar, daha seçilmemişsin, nasıl oluyor da hemen seçime gideriz diyorsun?