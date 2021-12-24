Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türk Lirası mevduatlar 23,8 milyar liranın üzerinde arttı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle

"Öncelikle son gelişme, bütün vatandaşlarımızın Türk Lirası'na güvenmesi gerektiğini gösteriyor. Bir Trabzonlu vatandaşımızın Türk Lirası'na yönelik, 'Kaybettim ama Türk Lirası'na değdi' dedi. Bu güzel bir gelişme. Türk Lirası gücünü, finansal altyapımızın sağlamlığından alıyor. Ana muhalefet ve yavruları, TL'yi bir kenara koyup dolara ve avroya endekslenmek istiyorlar. Asgari ücrete varıncaya kadar doları baz alıyorlar.

Bu çok ciddi bir yanlış. Merkez Bankası'nda başkanlık yapmış bir insanın 'Buradan taviz vermeyin. TL yine değer kaybedecektir' demesi çok yanlış. Geri adım atmaya kalktı ama onu bu millet yutmaz.

"TL MEVDUATLAR 23,8 MİLYAR LİRANIN ÜSTÜNDE ARTTI"

Son dönemde özellikle yurt içi ve yurt dışı bu tür hareketler, rasyonel olmayan hareketlenmelerdir. Biz bu algıyı bozmuş olduk. Vatandaşımız da hızlı bir şekilde TL'ye geçti. Vatandaşımızın dolarını bozdurması parasına olan güvenin en önemli göstergesiydi.

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Türk Lirası mevduatlar bugün saat 15.00 itibarıyla 23,8 milyar liranın üzerinde arttı ve ivmelenerek artmaya devam ediyor.

Amacımız yatırımcı sanayici ve tasarruf sahibi vatandaşlarımız için kur oynaklığını azaltmak ve TL'ye itibar katmaktır. Kur seviyesi, olması gereken seviyeye kendisi gelecektir. Daha iyi olacak, acele etmiyoruz. Bir ara 10'un da altına düştü. Şu ara 11 civarında sanıyorum. Bu istikrarlı bir şekilde, gerekli dayanışmalar ve bizlerin de katkılarıyla bunu yerli yerine oturtacağız. Sabırla yola devam etmekte fayda var.

"KUR STABİL HALE GELECEK"

Bu ana muhalefetin, yavrularının bunların bugüne kadar gerçekçi bir yaklaşımı olmadı. Bundan sonra da olmaz. Birçok bu ara yalanlar dolanlar aldı başını yürüyor. Bay Kemal her alanda olduğu gibi ekonomi alanında da yalanlarına devam ediyor. Çünkü ekonomiden hiç anlamaz. Vatandaş şu anda iki garantiye sahip. Bir TCMB, iki Hazine... Vatandaşımızın kaybı olmayacak. 3,6,9... Belirlenen tarihlerde neyse belirlenen döviz kuru, bunun üzerinden parasını bozdurduğu zaman karşılığını alacak.

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Vatandaşta burada 'Benim mağduriyetim yok. Devletim benim arkamda' diyor. Bir şeye güveneceksin 'Benim artık kaybım olmayacak.' Uygulanan ekonomik program piyasalarda güveni artıracak. Kur stabil hale gelmiş olacak. Kurun stabilizasyonu burada önem arz ediyor. Bu adım uzun vadede bütçeye katkı da sağlayacak. Stabil bir kur olayı gerçekleşmiş olacak.

"TÜRK LİRASI KENDİ ASLİ GÜCÜNÜ BULACAK"

Bugün de söylediğim gibi bu matematiksel bir olay değil. Çok kısa bir sürede kurdaki stabilizasyon gerçekleşmiş olacak. Merkez Bankası aceleci davranmayacak. Kademeli bir şekilde geldiği yere doğru dönecek. Türk Lirası da kendi asli gücünü bulacak.

Bu bir hafta mı, 10 gün mü sürer? Biz buradaki gerekli adımları atıyoruz ki herhangi bir oynaklığa neden olmasın.

KURDAKİ DÜŞÜŞ ETİKETLERE NE ZAMAN YANSIR?

Her şeyden önce gerek Hazine ve Maliye gerek Ticaret Bakanımıza, Tarım Bakanımıza talimatları verdik. Burada kontrollerimizi sıklaştıracağız ve asla taviz vermeyeceğiz. Vatandaşımızı spekülatif hareketlerle ezmeye kimsenin hakkı yok. Denetimlerin sıklaştırılmasıyla birlikte vicdan sahibi olan bütün market, süpermarket zincir marketler, inerken de şimdi aynı hızla bu etiketleri indirmeleri lazım. Aksi takdirde atılması gereken adımları atacağız. Burada vatandaşımız ezilmeyecek, buna fırsat vermeyeceğiz.

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"VATANDAŞIMIZI FAHİŞ FİYAT KARŞISINDA YALNIZ BIRAKMAYACAĞIZ"

Fiyat indirimleri hızla yapılmazsa bakanlıklarımız elindeki tüm imkanlarla üzerlerine gidecektir. İnsanlarımızı rahatsız etmelerine izin vermeyeceğiz.

Vatandaşımızı fahiş fiyat karşısında yalnız bırakmayacağız. Bu süreci devlet olarak yakından takip ediyoruz. Ticaret Bakanlığımız denetimlerini sıkı bir şekilde yapıyor. Özellikle sebze meyve fiyatlarına yönelik 9 büyük şehirde 10 toptancı haline denetim gerçekleştirildi. Tüm bu denetimlerimiz fahiş fiyat artışlarını tespit etmek için yapılıyor. Fırsatçılara göz açtırmayacağız. Bu noktada kararlıyız.

Ticaret Bakanlığınca bugüne kadar 100 bine yakın ürün denetlendi. Bu denetim sonuçları da Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu'nda değerlendiriliyor.

Üretici, tedarikçi ve perakendecilerimize sesleniyorum: Fahiş fiyat ve stokçuluk gibi yollara lütfen tenezzül etmeyin. Bunların sonuçları ağır olacaktır.

Stokçuluk yapanlara yönelik çalışmalar Meclis'te tamamlanmak üzere. Bu alanda da tedbirlerimizi artırmış olacağız. Vatandaşımız mağdur eden hiçbir faaliyete izin vermeyeceğiz.

Bakıyorsunuz Türkiye'nin en önemli kuruluşu TOBB... Bakıyorsunuz garip garip açıklamalar yapıyor. Bakıyorsunuz onun altında bulunan kuruluşlar ona benzer açıklamalar yapıyor. Dayanışmada olmamız gereken bu dönemde böyle açıklamalar kabul edilemez.

Ayrıntılar geliyor...