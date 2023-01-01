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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye olarak herkes için barış refah güvenlik yönünde tüm insanlığın yararına adımlar atmayı sürdüreceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu sene 100'üncü yılını kutlayan Türkiye Cumhuriyeti olarak herkes için barış, refah, güvenlik yönünde tüm insanlığın yararına adımlar atmayı sürdüreceğiz. Dünya 5'ten büyüktür, daha adil bir dünya mümkündür" dedi.

Halil Akkoç
09:41 . 20/09/2023 الأربعاء
Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Erdoğan

Cumhurbaşkanı Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmasının fotoğrafları ile bir paylaşımda bulundu.

Erdoğan, paylaşımında,
"Bu sene 100'üncü yılını kutlayan Türkiye Cumhuriyeti olarak herkes için barış, refah, güvenlik yönünde tüm insanlığın yararına adımlar atmayı sürdüreceğiz"
ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan,
"Dünya 5'ten büyüktür, daha adil bir dünya mümkündür"
açıklamasında bulundu.

#Recep Tayyip Erdoğan
#Birleşmiş Milletler
#Türkiye Cumhuriyeti
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