Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AK Parti teşkilatına bayram mesajı: Bayram boyunca yetim öksüz mazlum ve mağdur çocukları hatırlayın

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kurban Bayramı dolayısıyla AK Parti teşkilatlarına video mesajla seslendi. Erdoğan, teşkilat mensuplarının Kurban Bayramı'nı kutlarken Gazze'de yaşanan insanlık dramına da dikkat çekti. "Yetimlere, şehit yakınlarına ve mazlumlara sahip çıkalım" çağrısında bulundu. Birlik ve beraberlik mesajı veren Erdoğan, "Cumhur İttifakı Türkiye'nin güvencesidir. Türkiye'yi bayram gibi bayramlara kavuşturacağız" dedi.





Erdoğan açıklamalarına şu şekilde devam etti;

BAYRAMIN MANEVİYATINA DİKKAT ÇEKTİ

Çok değerli kardeşlerim, kıymetli yol arkadaşlarım, sevgili gençler, saygıdeğer hanımefendiler, beyefendiler, sizleri en kalbi muhabbetlerimle selamlıyor, Kurban Bayramı'nızı canıgönülden tebrik ediyorum. Bizleri bir bayrama daha ulaştıran, kurbanın bereketinden, şefkatinden ve merhametinden istifade etmeyi bizlere nasip eden Rabbimize sonsuz hamdolsun. Bu bayram; başta gönül ve kültür coğrafyamızda yaşayan kardeşlerimiz olmak üzere tüm insanlık için mübarek olsun. Kurban Bayramı'nın, AK Parti teşkilatlarımızla birlikte tüm milletimiz, İslam âlemi ve insanlık için barışa, huzura ve dayanışmaya vesile olmasını Yüce Allah'tan niyaz ediyorum. Bu güzel bayram gününde; Vatanı, bayrağı ve milleti uğruna toprağa düşen tüm şehitlerimizi bir kez daha rahmetle yâd ediyorum. Gazilerimizden dar-ı bekâya irtihal edenlere Allah'tan rahmet, hayatta olan gazilerimize de sağlıklı, huzurlu ve uzun ömürler diliyorum. Bayramlar, her şeyden ve herkesten önce, dünya bahçemizin çiçekleri olan çocuklarımızın bayramıdır. Kendi ülkemizdeki çocuklarla birlikte, ümmetin dört bir yanındaki tüm yavruların da bayramını kutluyor, her birini neşeyle parlayan gözlerinden öpüyorum. Yine bu anlamlı günde; ömrünü ailesine, ülkesine ve çocuklarına hizmetle geçirmiş, bugün emeklilik günlerini yaşayan büyüklerimizin de bayramlarını en içten dileklerimle kutluyorum.





GAZZE'DEKİ ACIYI UNUTMADI

İsrail'in Gazze'de 20 aydır sürdürdüğü katliam, soykırım, yıkım ve vahşet politikası nedeniyle bu bayramı da ne yazık ki Müslümanlar olarak buruk geçiriyoruz. Bir yandan Kurban Bayramı'na erişmenin bahtiyarlığını yaşarken, diğer yandan enkazlar arasında, bombalar altında bayramı karşılayan Gazzeli mazlumların acısını kalbimizin en derinlerinde hissediyoruz. İsrail hükümetinin insanlık dışı saldırılarına rağmen, doğdukları toprakları kahramanca savunan, canları pahasına Gazze'ye sahip çıkan Filistinli kardeşlerimi bugün bir kez daha derin bir hürmetle selamlıyor, bayramlarını tebrik ediyorum. Bu uğurda şehit düşen kardeşlerimizi rahmetle yâd ediyorum. Siz kıymetli teşkilat mensuplarımdan özellikle istirham ediyorum: Bayram boyunca yetim, öksüz, mazlum ve mağdur çocukları hatırlayın. Onların da bayramın sıcaklığını ve neşesini hissedebilmeleri için gönlünüzü, sofranızı ve tebessümünüzü onlara açın. Aynı şekilde; hayatlarını vatanımıza, bayrağımıza ve istiklalimize adayan şehitlerimizin aziz emanetlerini de bu bayramda unutmayın, ihmal etmeyin. Onların ailelerine gösterdiğiniz vefayla, milletimizin kadirşinaslığını bir kez daha ortaya koyacağınıza yürekten inanıyorum. Her birinize bu yöndeki gayretleriniz için şimdiden gönülden teşekkür ediyorum.





YETİM VE MAZLUMLARA SAHİP ÇIKIN ÇAĞRISI

Aziz kardeşlerim, AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak üzerimizde gerçekten çok büyük bir mesuliyet taşıyoruz. Ülkemizde ve bölgemizde yaşanan her gelişme, partimizin ve ittifakımızın dayanışmasının ne denli önemli olduğunu bizlere bir kez daha hatırlatıyor. Sadece son iki haftada ana muhalefet cephesinde şahit olduğumuz tartışmalar bile, omuzlarımızdaki sorumluluğun ne kadar ağır, görevimizin ise ne kadar mühim olduğunu görmek açısından ziyadesiyle yeterlidir. Daha bir yıl öncesine kadar seçim meydanlarında bol keseden vaatler dağıtanlar, bugün en basit belediye hizmetlerini dahi yerine getiremez hâle gelmiştir. Muhalefetin saplandığı popülizm bataklığının, şehirlerimizi nasıl bir uçurumun eşiğine sürüklediğini ibretle takip ediyoruz. Bırakın Türkiye'yi yönetmeyi, ellerindeki üç beş belediyeyi bile skandalsız, sorunsuz, kavgasız ve şaibesiz şekilde yönetme becerisi olmayan; sadece bir avuç yolsuz siyasetçinin masalına dönüşmüş bir zihniyetle karşı karşıyayız. Türkiye'nin ana muhalefet partisinin bu vizyonsuzluktan kurtulması, beceriksizliğe mahkûm ettikleri milyonlarca vatandaşımız gibi, bizim de en samimi arzumuzdur.





KAVGA VE KUTUPLAŞMA OLMAYACAK

Şunu sizlerle birlikte tüm vatandaşlarımızın bilmesini isterim: Türkiye Yüzyılı'nı kardeşliğin, demokrasinin, refahın, kalkınmanın ve tüm bölgemizde barışın yüzyılı yapıncaya kadar durmadan çalışacağız. Bu yolda hiçbir ayrım yapmadan, 86 milyonun tamamını kucaklayacağız. Gerilimden, kavgadan, kutuplaşmadan beslenenlere asla prim vermeyeceğiz. Bilhassa bu mübarek günlerde, kapısı çalınmadık, kalbi fethedilmedik, hâl hatırı sorulmadık hiç kimseyi bırakmayacağız. Hep birlikte, bu anlayışla millete hizmet mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz. Bu düşüncelerle; kestiğiniz kurbanların Hak Teâlâ katında makbul olmasını diliyorum. Şu anda kutsal topraklarda hac farizasını yerine getiren kardeşlerimizin ibadetlerinin kabulünü Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum. Ülkemizin ve milletimizin huzurlu bir bayram geçirmeleri için görev başında bulunan tüm güvenlik güçlerimize ve kamu personelimize gönülden teşekkür ediyorum. Allah bizleri nice bayramlara, bayram gibi bayramlara eriştirsin diyor; Kurban Bayramı'nızı tekrar tebrik ediyorum. Sağ olun, var olun. Allah'a emanet olun. Kalın sağlıcakla.



