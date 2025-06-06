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Ertuğrul Doğan'dan Kurban Bayramı mesajı

Ertuğrul Doğan'dan Kurban Bayramı mesajı

10:436/06/2025, Cuma
AA
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Ertuğrul Doğan camianın bayramını kutladı.
Ertuğrul Doğan camianın bayramını kutladı.

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan, Kurban Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı. Başkan Doğan, "Evinde Trabzonspor konuşulan her sofraya, çocuğunun alnına bordo-mavi yazılan her aileye, gözlerinde hala şampiyonluk günü parıltısı taşıyan her büyüğümüze hayırlı bayramlar diliyorum" ifadelerini kullandı.

Ertuğrul Doğan, bordo-mavili kulübün internet sitesinden yayımlanan mesajında, bayramların insanın kendine ve birbirine yaklaştığı, hatırlamanın, affetmenin ve paylaşmanın kıymet kazandığı zamanlar olduğunu ifade etti.


Trabzonspor'un duyguyla kurulmuş bir kulüp olduğunu belirten Doğan, şunları kaydetti:


"Onca yıl boyunca yaşanan her mücadele, bu duygunun diri kalması içindir. Bugün geldiğimiz noktada, hala aynı inançla yürüyoruz. Bayramın bize kattığı en büyük değer de birliktir. Biz, kucaklaşmayı bilen bir camiayız. Tartışsak da küsmeyiz, yorulsak da vazgeçmeyiz. Çünkü bu armanın içindeki herkes hikayemizin parçasıdır. Bu vesileyle evinde Trabzonspor konuşulan her sofraya, çocuğunun alnına bordo-mavi yazılan her aileye, gözlerinde hala şampiyonluk günü parıltısı taşıyan her büyüğümüze hayırlı bayramlar diliyorum."







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