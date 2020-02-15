Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AK Parti üyelerine sürpriz: 39 ilçeyi tek tek aradı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti İstanbul İl Başkanlığındaki törende konuştu. Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan başlıklar şöyle:

AK Parti 10,5 milyona yakın üye sayısıyla Türkiye'nin en fazla üyeye sahip partisidir. Bu dünyada da böyledir, örneği yok.

AK Parti, uluslararası bir coğrafyaya hitap eden bir partidir.

Türkiye'de kuruluşu tepeden tabana doğru değil, tabandan tepeye doğru gerçekleştirilmiş ilk ve tek parti AK Parti'dir.

Amacımız, 83 milyon insanımızın her bir ferdini bu büyük ailenin (AK Parti) bir parçası haline getirmektir.

Bu ülkede herkesin gönlünü kazanmadan ve orada kalıcı hale gelmeden kendimizi görevimizi bihakkın yerine getirmiş sayamayız.

Ülkesine, milletine, şehrine hizmet etmek isteyen herkesi AK Parti teşkilatlarında görev üstlenmeye çağırıyorum.

GÜNDEM Erdoğan’dan yeni bir darbe girişimi söylentilerine yanıt: Herkes elinde ne var ne yok meydanlara dökülür

AK Parti'de siyaset kapıları amacı ülkesine ve milletine hizmet etmek olan herkese, her kademede, her alanda sonuna kadar açıktır.

AK Parti güçlü olursa Türkiye de güçlü olur. Bunun için ülkemizi hedef alanlar, aynı zamanda AK Parti'ye de saldırıyor.

Türkiye kritik bir mücadele içindedir

AK Parti'de görev üstlenmek demek, millete hizmet yanında, vatan müdafaasında en ön safta yer almak demektir.

Türkiye en az Cumhuriyetimizin kuruluş dönemindeki kadar kritik, sonuçları en az o dönemdeki kadar büyük olacak bir mücadelenin içindedir.

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İdlib'deki sorun





Türkiye'nin Suriye topraklarını işgal veya ilhak gibi niyeti asla söz konusu değildir biz işgal ve ilhakın önüne geçmenin gayreti içindeyiz.

Rejim güçleri, Soçi Muhtırası'nın sınırlarına çekilene kadar İdlib'deki sorun çözülmeyecektir.