Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğandan AK Parti üyelerine sürpriz 39 ilçeyi tek tek aradı
POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AK Parti üyelerine sürpriz: 39 ilçeyi tek tek aradı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti İstanbul İl Başkanlığındaki tören"Amacımız, 83 milyon insanımızın her bir ferdini bu büyük ailenin bir parçası haline getirmektir" dedi. Erdoğan, toplantıda 39 ilçeden üye listelerinden rastgele belirlenen bir kişi ile telefonda konuştu. İdlib'deki sorunla ilgili de açıklamalar yapan Erdoğan, "Rejim güçleri, Soçi Muhtırası'nın sınırlarına çekilene kadar İdlib'deki sorun çözülmeyecektir" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Erdoğan, canlı yayında 39 ilçeden üyeleri arayıp konuştu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, canlı yayında 39 ilçeden üyeleri arayıp konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti İstanbul İl Başkanlığındaki törende konuştu. Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan başlıklar şöyle:

AK Parti 10,5 milyona yakın üye sayısıyla Türkiye'nin en fazla üyeye sahip partisidir. Bu dünyada da böyledir, örneği yok.

AK Parti, uluslararası bir coğrafyaya hitap eden bir partidir.

Türkiye'de kuruluşu tepeden tabana doğru değil, tabandan tepeye doğru gerçekleştirilmiş ilk ve tek parti AK Parti'dir.

Amacımız, 83 milyon insanımızın her bir ferdini bu büyük ailenin (AK Parti) bir parçası haline getirmektir.

Bu ülkede herkesin gönlünü kazanmadan ve orada kalıcı hale gelmeden kendimizi görevimizi bihakkın yerine getirmiş sayamayız.

Ülkesine, milletine, şehrine hizmet etmek isteyen herkesi AK Parti teşkilatlarında görev üstlenmeye çağırıyorum.

Erdoğan’dan yeni bir darbe girişimi söylentilerine yanıt: Herkes elinde ne var ne yok meydanlara dökülür
GÜNDEM
Erdoğan’dan yeni bir darbe girişimi söylentilerine yanıt: Herkes elinde ne var ne yok meydanlara dökülür

AK Parti'de siyaset kapıları amacı ülkesine ve milletine hizmet etmek olan herkese, her kademede, her alanda sonuna kadar açıktır.

AK Parti güçlü olursa Türkiye de güçlü olur. Bunun için ülkemizi hedef alanlar, aynı zamanda AK Parti'ye de saldırıyor.

Türkiye kritik bir mücadele içindedir

AK Parti'de görev üstlenmek demek, millete hizmet yanında, vatan müdafaasında en ön safta yer almak demektir.

Türkiye en az Cumhuriyetimizin kuruluş dönemindeki kadar kritik, sonuçları en az o dönemdeki kadar büyük olacak bir mücadelenin içindedir.

İdlib'deki sorun


Türkiye'nin Suriye topraklarını işgal veya ilhak gibi niyeti asla söz konusu değildir biz işgal ve ilhakın önüne geçmenin gayreti içindeyiz.

Rejim güçleri, Soçi Muhtırası'nın sınırlarına çekilene kadar İdlib'deki sorun çözülmeyecektir.

İdlib için kritik tarih

İdlib için kritik tarih

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