Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bulgaristan'a geçmiş olsun mesajı: Orman yangınlarıyla mücadele hepimiz için insani bir sorumluluktur

Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev, ülkenin Svilengrad bölgesinde çıkan yangınların kontrol altına alınmasına verdiği destekten dolayı Türkiye'ye teşekkür etti.
Radev'in bu teşekkürüne Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan destek mesajı geldi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye'nin zor zamanlarda dostlarıyla dayanışma içinde olmaya devam edeceğinin mesajını vererek şu ifadeleri kullandı:
BULGARİSTAN'DA YANGIN
Bulgaristan'ın Türkiye sınırına 6 kilometre mesafede, Svilengrad bölgesinde 13 Temmuz'da yangın çıkmıştı. Yangın 2 günde güneydeki Mladinovo ve Mihaliç'e doğru ilerlemiş ve bölgede on binlerce hektarlık orman ve tarım alanı kül olmuştu.
Yangın söndürme çalışmalarına Türkiye de destek vermişti. Bulgaristan itfaiye ve sivil savunma yetkilileri, son günlerde ülke genelinde 200'ü aşkın yangın çıktığını bildirmişti.