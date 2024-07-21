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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bulgaristan'a geçmiş olsun mesajı: Orman yangınlarıyla mücadele hepimiz için insani bir sorumluluktur

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Bulgaristanlı mevkidaşı Rumen Radev'in ülkesindeki yangınlarda Türkiye'nin verdiği destek için yayımladığı teşekkür mesajına ilişkin "Kıymetli mevkidaşım, orman yangınlarıyla mücadele hepimiz için insani bir sorumluluktur. Türkiye zor zamanlarda dostlarıyla dayanışma içinde olmaya devam edecektir. Sizlerin nezdinde Bulgaristan halkına şahsım ve milletim adına geçmiş olsun dileklerimi, selamlarımı iletiyorum" dedi.

19:32 - 21/07/2024 Pazar
Güncelleme: 20:29 - 21/07/2024 Pazar
Yeni Şafak
Arşiv - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabından açıklama yaptı.
Arşiv - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev, ülkenin Svilengrad bölgesinde çıkan yangınların kontrol altına alınmasına verdiği destekten dolayı Türkiye'ye teşekkür etti.

Radev, X hesabından yaptığı paylaşımda
, "Türkiye'nin zamanında desteği için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve Bulgaristan'daki yıkıcı yangınlara karşı mücadele veren cesur Türk itfaiyecilere en içten şükranlarımı sunuyorum."
ifadesini kullandı.

Radev'in bu teşekkürüne Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan destek mesajı geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye'nin zor zamanlarda dostlarıyla dayanışma içinde olmaya devam edeceğinin mesajını vererek şu ifadeleri kullandı:

"Kıymetli mevkidaşım, orman yangınlarıyla mücadele hepimiz için insani bir sorumluluktur. Türkiye zor zamanlarda dostlarıyla dayanışma içinde olmaya devam edecektir. Sizlerin nezdinde Bulgaristan halkına şahsım ve milletim adına geçmiş olsun dileklerimi, selamlarımı iletiyorum."

Arşiv - Cumhubaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Bulgaristanlı mevkidaşı Rumen Radev.

BULGARİSTAN'DA YANGIN

Bulgaristan'ın Türkiye sınırına 6 kilometre mesafede, Svilengrad bölgesinde 13 Temmuz'da yangın çıkmıştı. Yangın 2 günde güneydeki Mladinovo ve Mihaliç'e doğru ilerlemiş ve bölgede on binlerce hektarlık orman ve tarım alanı kül olmuştu.

Yangın söndürme çalışmalarına Türkiye de destek vermişti. Bulgaristan itfaiye ve sivil savunma yetkilileri, son günlerde ülke genelinde 200'ü aşkın yangın çıktığını bildirmişti.



#Recep Tayyip Erdoğan
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#Yangın
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