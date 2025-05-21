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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Çerkes Sürgünü' paylaşımı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Çerkes Sürgünü' paylaşımı

20:0521/05/2025, Çarşamba
DHA
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Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çerkes Sürgünü'nün 161'inci yıl dönümüne ilişkin paylaşımda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaptığı paylaşımda, "Çerkes kardeşlerimizin Kafkasya'dan, ana vatanlarından haksızca, hukuksuzca, insanlık dışı yöntemlerle sürgün edilmelerinin yıl dönümünde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet niyaz ediyor, yaşanan tarifsiz acıları yürekten paylaşıyorum" dedi.







#Çerkes Sürgünü
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