Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Gaz maz yok" diyen Özgür Özel'e net cevap: Günlük üretim 7 milyon metreküpü aştı

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bir süredir kararlılıkla uyguladığımız terörü kaynağında yok etme stratejisinde önemli başarılar elde ettik. Suriye'nin kuzeyine düzenlediğimiz operasyonlar neticesinde PKK'nın bu ülkedeki uzantısını sınır hattımızdan uzaklaştırdık." dedi.





Erdoğan, Hayri Gür Spor Salonu'nda düzenlenen AK Parti Trabzon 8. Olağan İl Kongresi'ne katıldı.





Buradaki konuşmasına Trabzon'da olmaktan duyduğu mutluluğu dile getirerek başlayan Erdoğan, kongrenin Trabzon'a, Türkiye'ye, millete ve demokrasiye hayırlar getirmesini temenni etti.





Kongrede görevini devredenlere teşekkür eden, bayrağı devralanlara muvaffakiyetler dileyen Erdoğan, şunları kaydetti:





"Konuşmamın hemen başında Trabzon'a olan şükran borcumuzu ödemek arzusundayım. 31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinden önce 17 Şubat tarihinde şehrimize gelmiş ve Meydan Parkı'nda mitingimizi gerçekleştirmiştik. Mitingde Trabzon'dan Cumhur İttifakı'nın adaylarına destek istemiştim. Trabzon tercihini bir kez daha Cumhur İttifakı'nın gerçek belediyecilik vizyonundan yana kullanarak, bize verdiği sözü tuttu. Ahdinize sadık kaldınız. Size olan güvenimizi boşa çıkarmadınız. Ben de işte bu salonda tekrar söylüyorum, Allah ömür verdikçe, son nefesimize kadar Trabzon'a hizmet edecek, Trabzon için canla başla çalışacağız. Şunu da açıkça ifade etmek isterim, AK Parti kurulduğu günden beri hizmet siyaseti yapan, iktidara geldiği günden beri hizmet üreten, eserleriyle temayüz ve tebarüz eden bir parti olmuştur. Biz hep icraatlarımızla yatırımlarımızla konuştuk. Her zaman şunu söyledim, biz bulunduğumuz görevlere millete efendilik etmeye değil, hizmetkar olmaya geliyoruz. Trabzon için çalışmaya, Trabzon için üretmeye, Trabzon'u Türkiye Yüzyılı'nın yıldızlarından biri haline getirmeye devam edeceğiz."





Cumhurbaşkanı Erdoğan, refahı, huzuru, umudu çoğaltmak, dayanışmayı ve kardeşliği yüceltmek için yağmur, boran dinlemeden koşturacaklarının altını çizerek, "Trabzonlu kardeşlerim gönüllerini ferah tutsun, Trabzon'un emaneti bizdedir, emin ve ehil ellerdedir. Liyakatli, şehrine sevdalı kadrolar Trabzon'da iş başındadır. Allah'ın izniyle Trabzon'un emanetine leke bulaştırmayacağız. Trabzon'un başını öne eğdirmeyecek, Trabzon'a mahcup olmayacağız." dedi.





Trabzon'u gönülden sevdiklerini dile getiren Erdoğan, "Biz, sizi karşılıksız seviyoruz, biz Trabzonlu kardeşlerimizi Allah için seviyoruz. Rabb'im aşkımızı, sevgimizi, dayanışmamızı daim eylesin." ifadelerini kullandı.





"Trabzon bize umut oldu, yol gösterdi"





Trabzon'un sadece bir şehir olmadığını belirten Erdoğan, şöyle devam etti:

"Burası, Yavuz Sultan Selim'i hakanlığa hazırlayan şehirdir. Burası, dünyayı dize getiren Kanuni Sultan Süleyman'ın doğduğu şehirdir. 'Milletimde tefrika görmek endişesi beni kabrimde bile rahatsız eder.' diyen Yavuz Sultan Selim'in hassasiyeti neyse, Trabzon'un hassasiyeti de odur. Şehit Eren Bülbül ve bütün şehitlerimizin sevdası neyse, Trabzon'un sevdası odur. Vatanın istiklali için, Türkiye'nin geleceği için bedel ödeyen gazilerimizin cesareti ne ise Trabzon'un cesareti odur. Trabzon, elini taşın altına koyanların şehridir. Trabzon, dostunun arkasında dağ gibi duranların, hasmına karşı cesur ve vakur olanların şehridir.





Mertliğiyle, ferasetiyle, dik ve dirayetli duruşuyla Trabzonluların bizim gönül dünyamızda mutena bir yeri var. Milletin umudu olarak, milletimizin duasıyla çıktığımız bu yolu Trabzonlu kardeşlerimizle birlikte yürüyoruz. Bundan da büyük bir gurur duyuyoruz. Bu şehir yalnızca iyi gününde değil, en zor gününde de AK Parti'nin ve milletimizin yanında durmuş bir vefa timsalidir. İktidara geldiğimiz günden beri karşılaştığımız tüm engelleri aşarken, milletçe en keskin virajları dönerken, Trabzonlu kardeşlerimizin desteğini hep yanı başımızda bulduk. En kritik süreçlerden geçerken Trabzon bize umut oldu, yol gösterdi, önümüzde yeni yollar açtı. Bağrından çıkardığı nice isimle bu mümbit şehir, Türkiye'nin hem siyasi hem sosyal hem de iktisadi birikiminde belirleyici roller üstlendi."





"Terörsüz Türkiye hedefimize el birliği içinde mutlaka ulaşacağız"





Cumhurbaşkanı Erdoğan, üretimden istihdama, yatırımdan ihracata, turizmden büyüme ve kalkınmaya kadar Trabzon'un Türkiye'ye yeri asla doldurulamayacak katkılar yaptığının altını çizerek, Karadeniz'in şahlanışında, bölgenin ayağa kaldırılmasında Trabzonluların çok önemli görevler aldığını söyledi.





Trabzon'un Türkiye Yüzyılı'nın öncü şehirlerinden biri olacağına inandığını dile getiren Erdoğan, "Allah'ın izniyle bu potansiyel, bu dinamizm, bu irade Trabzon'da var." diye konuştu.





Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:





"Çatışmanın, şiddetin, istikrarsızlığın tamamen tarihe karıştığı terörsüz Türkiye hedefimize el birliği, gönül birliği içinde mutlaka ulaşacağız. Bunun için çok kapsamlı, çok boyutlu, her adımı incelikle düşünülmüş bir politika yürütüyoruz. Bir süredir kararlılıkla uyguladığımız terörü kaynağında yok etme stratejisinde önemli başarılar elde ettik. Suriye'nin kuzeyine düzenlediğimiz operasyonlar neticesinde PKK'nın bu ülkedeki uzantısını sınır hattımızdan uzaklaştırdık."





Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Gaz maz yok" diyen Özgür Özel'e net cevap: Günlük üretim 7 milyon metreküpü aştı Gündem / Politika

"Bölgesel planların aparatı olarak son günlerde tekrar devreye alınmak istenen DEAŞ terör örgütünü kelimenin tam manasıyla bozguna uğrattık." ifadesini kullanan Erdoğan, Irak'ın kuzeyindeki Pençe Kilit Harekatı ile bölücü terör örgütünü sürekli sıkıştırdıklarını ve kıpırdayamaz hale getirdiklerini vurguladı.





Teröristlere yönelik nokta operasyonları ve hava harekatlarının kesintisiz devam ettiğinin altını çizen Erdoğan, şöyle devam etti:





"Nerede bir çıban varsa anında başını koparıyoruz. Sadece 2024 yılında sözde üst düzey 40 teröristi etkisiz hale getirdik. Ülkemiz içinde de terörle mücadelede çok iyi bir noktadayız. İçeride emniyet, jandarma ve istihbarat birimlerimiz koordinasyon içinde çalışarak örgütün şehir uzantılarına nefes aldırmıyor. Suriye'de 8 Aralık'ta gerçekleşen halk devrimiyle birlikte, bölücü örgütün umutları burada da duvara tosladı.





Suriye'deki yeni yönetim, ülkenin toprak bütünlüğünün ve üniter yapısının korunması hususunda son derece kararlı bir tavır sergiliyor. Gazze'de 50 bin kardeşimizi şehit eden siyonistler, bunlar haricinde bölücü terör örgütünün destekçisi, hamisi, efendisi neredeyse kalmadı. Yani gelinen aşamada, terör örgütü için yolun sonu görünüyor. Silahları teslim etmek, terörü terk etmek ve örgütü lağvetmek dışında herhangi bir seçenekleri bulunmuyor. Diğer yol, son asrın en kudretli dönemini yaşayan Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kadife eldivene sarılı demir yumruğuyla yüzleşmek olacaktır."





Erdoğan, Türkiye düşmanlarının aklıyla iş yapanların, eninde, sonunda coğrafyanın değişmez gerçekleriyle karşılaşacağını belirterek, "Bir kere şunu herkes bilsin; silahın, şiddetin, terörün sırtını emperyalistlere yaslayarak kantonculuk oynamanın devri artık tamamen sona ermiştir." diye konuştu.





Bölgenin geleceğini terörle karartmaya çalışanlara izin vermeyeceklerine işaret eden Erdoğan, "Bin yıldır aynı coğrafyayı paylaştığımız, yan yana yaşadığımız kardeşlerimizle aramıza yeni duvarlar örülmesine müsaade etmeyeceğiz." ifadesini kullandı.





Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:





"Türk, Kürt, Arap, Farisi bizler bu coğrafyanın kadim sahipleriyiz. Asırlardır bir aradayız, beraberiz, ortak bir maziyi paylaşıyoruz. İnşallah, mazimiz gibi istikbalimiz de müşterektir. Bunun için 'böl, parçala, yönet' taktiğiyle kardeşleri birbirine düşman eden ve kaynaklarını sömüren emperyalistlerin oyunlarına gelmeyeceğiz. Bu topraklarda fitne yeşertmeye çalışanlara aldanmayacağız. Basiretle, ferasetle, stratejik akılla hareket ederek aramıza örülmek istenen husumet duvarlarını yıkıp atacağız.





Trabzon'dan tüm Türkiye'ye ve sınırlarımızın ötesindeki kardeşlerimize samimiyetle seslenmek istiyorum; anamızın dili farklı olabilir, kökenimiz farklı olabilir, siyasi görüşümüz farklı olabilir, mezhebimiz, meşrebimiz farklı olabilir ama hepimiz, bu coğrafyanın bin yıllık evlatlarıyız. Sınırlarımız içindeki 85 milyon olarak her birimiz Türkiye Cumhuriyeti'nin eşit vatandaşlarıyız."





"Cumhur İttifakı'nın bu konudaki kararlılığı tamdır"





Her karışı şehit kanlarıyla sulanmış 783 bin kilometrekare vatan toprağı üzerinde bir ve beraber olduklarını vurgulayan Erdoğan, "Ezelden ebede kadar hepimiz kardeşiz. Bizim aramıza hiç kimse giremeyecek. Hiç kimse bizim bu kadim birlikteliğimizi bozamayacak. Bu kardeşliği dinamitlemeye kimsenin gücü yetmez, yetmeyecektir. Türkiye Yüzyılı'nın önündeki son engellerden biri olan terör belasını da ortadan kaldırarak, inşallah hedefe daha seri bir şekilde ulaşacağız. Cumhur İttifakı'nın bu konudaki kararlılığı tamdır, iradesi ve mutabakatı en üst seviyededir. Milletimizin de desteğiyle 'Terörsüz Türkiye' diyerek tarif ettiğimiz menzili maksudumuza varacağımıza yürekten inanıyoruz." diye konuştu.





Özel'in, Marmara ve İç Anadolu Bölgeleri ile Karadeniz'i birbirine bağlayacak olan hızlı demir yolu hattına CHP olarak niçin karşı çıktıklarını, bu projeden niçin rahatsız olduklarını açıklamasını istediğini hatırlatan Erdoğan, "CHP'nin hizmet ve yatırım düşmanlığının arkasında hangi sebeplerin yattığını Sayın Özel'in açığa kavuşturması gerektiğini ifade ettim. Hazır elinde hesap makinesiyle kuyumcu kuyumcu dolaşırken, CHP'li belediyelerin Sosyal Güvenlik Kurumu'na borçlarının kaç çeyrek altın tuttuğunun hesabını yapmasını tavsiye ettim. Hatta, bu konuda hesap uzmanı olan bay Kemal'den yardım almasının bizim açımızdan mahsuru olmadığını vurguladım." diye konuştu.





Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özgür Özel'in henüz bu konuda akla, mantığa uygun bir cevap veremediğini belirterek, şu ifadeleri kullandı:





"CHP'li belediyelerin Sosyal Güvenlik Kurumu'na olan birikmiş borçlarını, çeyrek altın cinsinden hesaplamak, anlaşılan Sayın Özel'in baya vaktini alıyor. Fakat, şurası, CHP siyasetini anlamak bakımından çok ilginç; CHP'nin Genel Başkanı, Ankara'da hızlı trene karşı çıkıyor ama Kars'a gittiğinde, millet neyi duymak istiyorsa, otobüsün üzerinde onu söylüyor. Yönettikleri belediyelerde, sudan otoparka kadar her şeye yüzde 1000 ila yüzde 2 bin 500 arasında zam yapıyorlar. Ancak, bakıyorsunuz Kars'ta doğal gaza indirim yapmaktan bahsediyor.





Buradan Sayın Özel'e soruyorum, maden milletin indirimli doğal gaz kullanmasını çok istiyordunuz, peki EPDK'nın indirim kararını iptal ettirmek için niçin mahkemeye taşıdınız? Kars'a, Ardahan'a, Iğdır'a verdiği sözleri, İstanbul'da yerine getirmekten seni alıkoyan nedir? Öyle ya indirebiliyorsan, çağır büyükşehir belediye başkanını, talimat ver, doğal gaz fiyatını anında düşürsün. Madem bu işler emredince oluyor, belediye şirketleri dağıtım bedellerinin yarısını vatandaştan almasın. Orta oyunu burada da bitmiyor. Meselenin vahim tarafı, Sayın Özel'in doğal gaz destekleriyle ilgili hiçbir malumatının olmamasıdır. Evinde kullandığı doğal gaza verdiğimiz desteklerden haberi bile yok."





"Sakarya Gaz Sahası'nda günlük üretimimiz 7 milyon metreküpü aştı"





Sadece Karadeniz'deki doğal gaz keşiflerinin sevincini milletle paylaşmak için sağladıkları desteğin tutarının 87 milyar lira olduğuna dikkati çeken Erdoğan, "Geçen yıl vatandaşımızın her 100 liralık doğal gaz faturasının 65 lirasını devlet olarak biz üstlendik. Bununla da kalmadık, 100 liralık elektrik faturasının 60 lirasını kamu olarak yine biz yüklendik. Enerji desteği olarak 2025 yılında bütçede, 472 milyar lira kaynak ayırdık." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, enerji başlığında vatandaşlara çok güçlü destekler verdiklerini belirterek, şöyle devam etti:

"Sayın Özel, onu bunu bıraksın da 'ucuzlatacağız' dedikleri suya niye 5 yılda yüzde 1000'den fazla zam yaptıklarını bir zahmet açıklasın. Bugün CHP'li belediyelerin olduğu birçok şehirde vatandaşlarımız, su faturalarının elektrik ve doğal gaz faturalarını geçtiğinden dert yanıyor. 'Allah'ın suyundan para alınır mı?' diyen siz değil miydiniz bay Özel? Ne oldu da 5 senede suyun fiyatına 10 kat zam yaptınız? Dahası, doğru düzgün sunamadığınız en temel hizmetler için vatandaşın ümüğünü sıkmaktan ne zaman vazgeçeceksiniz?





Sayın Özel'e şunu da söylemek isterim; 'gaz maz yok' dediğiniz Sakarya Gaz Sahası'nda günlük üretimimiz 7 milyon metreküpü aştı. Diğer sahalarımızla birlikte toplam yurt içi üretimimizi günlük 8 milyon metreküpe yükselttik. 'Her seçim öncesi petrol buluyorlar' dediğiniz Gabar'da da günlük üretimde 70 bin varilin üzerine çıktık bay Özel. Hedefimiz 100 bin varil. İnşallah yakında bu rakama da ulaşacağız."





Tüm bu destekleri verirken, diğer taraftan da sismik arama ve sondaj faaliyetlerine devam ettiklerini bildiren Erdoğan, "Halen, 4 derin deniz sondaj gemisi, 2 sismik araştırma gemisi ve destek gemilerinden oluşan dünyanın en modern filolarından birine sahibiz. ORUÇREİS gemimiz, Somali denizlerindeki üç sahada çalışmalarına başladı. İnşallah bu çalışmalardan da müjdeli haberler alacağımıza inanıyorum. Enerjide tam bağımsız Türkiye, bu hedefe ulaşıncaya kadar gece gündüz demeden çalışacağız." diye konuştu.





"Muhalefetin bu kötürüm hali bizim yükümüzü daha da ağırlaştırıyor"





Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Aslında sayın Özel'e ve CHP'ye bugün yüklenmek istemiyordum. Siz de takip ediyorsunuz, CHP'nin eski ve yeni kadroları arasındaki güç mücadelesi, onları zaten yeteri kadar hırpalıyor." değerlendirmesinde bulundu.

CHP'de parti içi iktidar kavgasının, Bizans'ı çırak çıkartacak ayak oyunlarının hiç ama hiç eksik olmadığını vurgulayan Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

"CHP'nin derdi, Sayın Özel'e yeter de artar bile. Bay Kemal'in gem vuramadığı siyasi ihtirasları kendi başına ayrı bir tez konusu olur. Karşımıza çıktığı tüm seçimleri kaybetti, son olarak biraz şaibeli de olsa kurultayı da kaybetti ama siyasetten emekli olmayı bir türlü içine sindiremedi, partisi tarafından artık istenmediğini bir türlü kabullenemedi. Kendini hatırlatmak için sürekli fırsat kolluyor, bunun için de çok çirkin bir dille devamlı bize sataşıyor. Nereden tutsan elinde kalan, siyasetten tekaüt haline gelmiş bir rakiple karşı karşıyayız. Ne iç politikaya ne dış politikaya ne de enerji gibi stratejik konulara dair dikkate alınacak hiçbir fikirleri yok. Kendilerince siyaset yapmaya çalışıyorlar ama onu da kotaramıyorlar. Muhalefetin bu kötürüm hali bizim yükümüzü daha da ağırlaştırıyor."







