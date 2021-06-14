Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğandan NATOya mesaj Müttefiklerimiz terör örgütü elebaşılarını ağırladı
POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan NATO'ya mesaj: Müttefiklerimiz terör örgütü elebaşılarını ağırladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Zirvesi'nin "İstikrara Katkı" başlıklı oturumu için video mesaj gönderdi.

Erdoğan mesajında "Irak'tan Afganistan'a, Kafkaslar'dan Balkanlar'a, Karadeniz'den Akdeniz'e, Afrika'ya kadar istikrarın tesisine yönelik tüm girişimlere öncülük ediyor, katkı sağlıyoruz. Suriye, Irak ve Türkiye'de eli masumların kanına bulaşmış terör örgütü elebaşlarının meşru bir aktör gibi en üst seviyede muhatap alındığına, desteklendiğine şahit olduk. Terör konusunda ortaklarımızdan beklediğimiz desteği göremedik" dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Erdoğandan NATOya mesaj: Müttefiklerimiz terör örgütü elebaşılarını ağırladı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi marjında düzenlenen Brüksel Forumu etkinliğinin "İstikrara Katkı" başlıklı oturumuna video mesaj gönderdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajlarından öne çıkanlar şöyle:

"Tüm girişimlere öncülük ediyoruz"

Irak'tan Afganistan'a, Kafkaslar'dan Balkanlar'a, Karadeniz'den Akdeniz'e, Afrika'ya kadar istikrarın tesisine yönelik tüm girişimlere öncülük ediyor, katkı sağlıyoruz.

Komşumuz ve müttefikimiz Yunanistan'la diyaloğun canlandırılmasının, ikili meselelerin çözümünün yanında bölgemizin istikrar ve refahına da hizmet ettiğine inanıyorum.

"Terör örgütleriyle mücadele içindeyiz"

İstikrarın tesisinin önündeki en büyük engellerden biri terördür. Türkiye, NATO ve ilgili tüm uluslararası platformlarda terörle mücadelede ilk safta yer almaktadır.

PKK/PYD'den DEAŞ ve FETÖ'ye kadar birçok terör örgütüyle sınırlarımız içinde ve dışında yoğun bir mücadelenin içindeyiz.

"Beklediğimiz desteği ortaklarımızdan göremedik"

Türkiye sahadaki sorunların çözümünde insiyatif alıyor. Terör konusunda ortaklarımızdan beklediğimiz desteği göremedik.

DEAŞ'la göğüs göğüse çarpışan ve gencecik evlatlarını şehit veren tek NATO müttefikiyiz. Sınır ötesi operasyonlarda 4 bine yakın DEAŞ'lı teröristi etkisiz hale getirdik.

Suriye, Irak ve Türkiye'de eli masumların kanına bulaşmış terör örgütü elebaşlarının meşru bir aktör gibi en üst seviyede muhatap alındığına, desteklendiğine şahit olduk.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görüşme trafiği sürüyor: Merkel'le bir araya geldi
DÜNYA
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görüşme trafiği sürüyor: Merkel'le bir araya geldi

Fransa Cumhurbaşkanı Macron: Erdoğan'la Libya ve Suriye konusundaki ortak çıkarlarımızı görüştük
DÜNYA
Fransa Cumhurbaşkanı Macron: Erdoğan'la Libya ve Suriye konusundaki ortak çıkarlarımızı görüştük
Abone Ol Google News
İkinci el araçtaölümcül yöntem

İkinci el araçta
ölümcül yöntem

​Her ay ekspertiz yapılan 300 araçta tespit ediliyor.
Meteorolojisaat verip uyardı

Meteoroloji
saat verip uyardı

​Çok sayıda ilde kuvvetli yağış bekleniyor.
İzmirdeyine aynı görüntü

​Vatandaş 'altyapı eksikliği' diyerek belediyeye tepki gösterdi.

15 metre derinden Marmara Denizi için haykırdılar.

​Çözülemeyecek hiçbir mesele yok.

​Sosyal Güvenlik Kurumuna kayıtlı bütün çalışanlar için aşı randevuları açıldı.

​Cumhurbaşkanı Erdoğan, Biden ile Johnson'ın arasında yer aldı.

​NATO Genel Sekreteri'nden Türkiye ile ilgili çarpıcı cevap.

​Cumhurbaşkanı Erdoğan, liderlerle yüz yüze görüşmeler yaptı.

​Teknik ve beşeri kapasite yükseldi.

Siyasi gücünü kaybetmesinin ardından, yolsuzluk davalarında yargılanacak.

Birkaç uygulamayla tamamen uzaklaştı.

​Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aliyev'in daveti üzerine ziyarette bulunacak.
Polisi görünce<br>damdan atladılar

Polisi görünce
damdan atladılar

​Adana'da şafak vakti torbacı operasyonu.

Türkiye ve KKTC bayraklarının asılmasına izin verilmedi.
Yatırım rüzgarı

Yatırım rüzgarı

​Dünyada dengeleri değiştiren salgına rağmen Türkiye'de yatırımlar hız kesmedi.
Kalpazanlar yeniden sahnede

Kalpazanlar yeniden sahnede

​Düğün sezonunun açılmasıyla sahte altın şikâyetleri arttı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.