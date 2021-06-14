Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan NATO'ya mesaj: Müttefiklerimiz terör örgütü elebaşılarını ağırladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi marjında düzenlenen Brüksel Forumu etkinliğinin "İstikrara Katkı" başlıklı oturumuna video mesaj gönderdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajlarından öne çıkanlar şöyle:

"Tüm girişimlere öncülük ediyoruz"

Irak'tan Afganistan'a, Kafkaslar'dan Balkanlar'a, Karadeniz'den Akdeniz'e, Afrika'ya kadar istikrarın tesisine yönelik tüm girişimlere öncülük ediyor, katkı sağlıyoruz.

Komşumuz ve müttefikimiz Yunanistan'la diyaloğun canlandırılmasının, ikili meselelerin çözümünün yanında bölgemizin istikrar ve refahına da hizmet ettiğine inanıyorum.

"Terör örgütleriyle mücadele içindeyiz"

İstikrarın tesisinin önündeki en büyük engellerden biri terördür. Türkiye, NATO ve ilgili tüm uluslararası platformlarda terörle mücadelede ilk safta yer almaktadır.

PKK/PYD'den DEAŞ ve FETÖ'ye kadar birçok terör örgütüyle sınırlarımız içinde ve dışında yoğun bir mücadelenin içindeyiz.

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"Beklediğimiz desteği ortaklarımızdan göremedik"

Türkiye sahadaki sorunların çözümünde insiyatif alıyor. Terör konusunda ortaklarımızdan beklediğimiz desteği göremedik.

DEAŞ'la göğüs göğüse çarpışan ve gencecik evlatlarını şehit veren tek NATO müttefikiyiz. Sınır ötesi operasyonlarda 4 bine yakın DEAŞ'lı teröristi etkisiz hale getirdik.

Suriye, Irak ve Türkiye'de eli masumların kanına bulaşmış terör örgütü elebaşlarının meşru bir aktör gibi en üst seviyede muhatap alındığına, desteklendiğine şahit olduk.

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