Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tarihi konuşma: Bugün tarihte yeni bir sayfa açılmıştır

Türkiye, 47 yıllık terörle mücadelede tarihi bir eşiği geçiyor





Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AK Parti'nin gelenekselleşen Kızılcahamam'daki 32. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nın açılış konuşmasında tarihi nitelikte mesajlar verdi.





İşte Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları;





Aziz milletim, MKYK ile diğer merkez kurullarımızın kıymetli üyeleri, değerli milletvekilleri aziz dava ve yol arkadaşlarım sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. AK Parti İstişare ve Değerlendirme Toplantılarımızın 32.'sinde sizlerle birlikte olmaktan büyük bir mutluluk duyuyorum. AK Parti'nin büyümesi için aşkla koşturan tüm dava ve yol arkadaşlarıma selamlarımı yolluyorum.





Türkiye Yüzyılını kutlu bir şafak bilen her kademede fedakarca görev yapan tüm yol ve dava arkadaşlarımı hürmetle selamlıyor, Rabbim muhabbetimizi daim etsin diyorum.









AK Parti'den Cumhurbaşkanı Erdoğan için yeni şarkı Gündem / Politika









"Yiğit Bulut çok ağır bir hastalık geçirdi"





Dava ve yol arkadaşım aynı zamanda danışmanım Yiğit Bulut kardeşimizi uğurlayacağız. Merasime katılamıyoruz ama teşkilatımız orada olacak. Çok ağır bir hastalık geçirdi. Allah taksiratını hasenata tebdil eylesin. Kaderin üstünde bir kader var. Temkinli olduğunu gördüm. Mekanı cennet olsun inşallah. Beraberce birer Fatiha okuyalım, görevimizi yerine getirmiş olalım. Aramızdan ayrılanlara yüce Allah'tan rahmet diliyorum.





"12 kahramanı şehit verdik"





12 vatan evladını, 12 kahramanı şehit verdik. Yüreğimiz dağlandı. Pençe-Kilit bölgesinde metan gazına maruz kalarak şehit olan Mehmetçiklerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Mevla rahmetiyle onları kuşatsın. Mekanları inşallah cennet olsun.





"Srebrenitsa insanlık tarihinin en utanç verici hadisesi"





Dün son dönem insanlık tarihinin en utanç verici hadiselerinden biri olan Srebrenitsa soykırımının 30. yıl dönümüydü. Türkiye olarak bir daha benzer acıların yaşanmaması için Bosna Hersek'in ve Boşnak kardeşlerimizin yanında olmaya devam ediyoruz.









'Terörün tırmanmasında yanlış uygulamaların payı var' Gündem / Politika













"Gazze halkının yanındayız"





Tıpkı Boşnak kardeşlerimiz gibi medeni dünyanın gözleri önünde 22 aydır soykırıma uğrayan Gazze halkına da dualarımızı gönderiyor, onurlu mücadelelerinde yanlarında olacağımızı ifade ediyoruz.





Bugün ve yarın düzenleyeceğimiz oturumlarımızda farklı başlıklarda istişareler olacak. Toplantılarımızın ayırt edici özelliği ortak akla vesile olmasıdır. Her zaman daha iyinin, millete en güzel şekilde hizmet etmenin gayretinde olduk. Yapıcı eleştiriyi yolumuzu aydınlatan bir fener olarak gördük. İstişare bereketi artırır, feraseti kuvvetlendirir, ufku genişletir, dayanışmayı güçlendirir.





"Şehitlerimiz her zaman başımızın tacı olacak"





Bundan 47 yıl önce 14 Ağustos 1984'te Siirt'in Eruh ve hakkarinin şemdinli ilçelerinde bölücü terör örgütü lk eylemini yaptı. Bu saldırılarda 2 askerimizi şehit verdik. 9 sivil vatandaşımız da yaralandı. Bu tarihten itibaren örgüt güvenlik güçlerimize ve sivillere yönelik saldırılar düzenledi. 10 bine yakın güvenlik güçlerimizi 50 bine yaın vatandaşımızı teröre kurban verdik. Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Onları unutmadık.









'Türkiye Yüzyılı'nın kapıları ardına kadar aralanmıştır' Gündem / Politika









Vatanımız ebediyen var olacak ay yıldızlı bayrağımız ebediyen semalarımızda özgürce dalgalanacak. Şehitlerimiz her zaman başımızın tacı olacak.





"Terörün tırmanmasında devletin yanlış uygulamalarının da payı var"





Aziz milletim 1984'teki ilk eyleminden sonra terör her geçen yıl tırmandı. Hükümetler geldi geçti. Hepsi terörün kökünü kazacağını söyledi. Bunda devletin yanlış uygulamalarının da payı vardı.









1984'teki ilk eyleminden sonra terör Türkiye'de her geçen gün tırmandı. O günden sonra nice hükümetler geldi. Hepsi de terörün kökünü kazıyacağız, dedi. Faili meçhuller, beyaz toroslar, yakılan köyler, bir gecede göçe zorlanan aileler yanlış uygulamalardan biriydi. Terörü bitirmek yerine büyüttü. Hataların bedelini hep beraber ödedik. Türkiye bu terör saldırılarıyla istikrarsız hale geldi.





Ekonomide 2 trilyon doları bulan bir faturayla karşılaştık. Her şeyden önemlisi terör örgütü ülkemizin huzuruna, birliğine, bütünlüğüne, kardeşliğine çok ağır hasarlar verdi.





Hataların bedelini hep beraber ödedik. Sadece şehit vermekle kalmadık. Türkiye istikrarsız hale geldi. Terör örgütü ülkemizin huzuruna ve kardeşliğine çok ağır hasar verdi. 2002 seçimlerinden sonra göreve geldiğimizde terör konusuna büyük önem verdik.









Birlikte yaşamanın kardeşliğin hukukunu yerine getirmek için tarihi adımlar attık. Savunma sanayimizi geliştirdik. Terörle mücadele silahlarımızı ürettik. 15 Temmuz'un ardından FETÖ'yü tüm kurumlarımızdan temizledik.





Son yıllarda terör örgütünü eylem kabiliyetini kırdık. Terörle mücadeleyi çok boyutlu hale getirdik.





"Bugün tarihte yeni bir sayfa açıldı"





Dün itibariyle 47 yıllık terör belası sona erme sürecine girmiştir. Bugün unutmayalım yeni bir gündür. Bugün tarihte yeni bir sayfa açılmıştır.





Türkiye gözyaşlarıyla dolu sayfayı dün itibarıyla bırakmaya başlamıştır. Bugün Türkiye Yüzyılı'nın kapıları ardına kadar aralanmıştır.





"Terörsüz Türkiye projesinde pazarlık yok"





Türkiye Cumhuriyeti terörü bitirmek için her yolu denemiştir. Ancak hiçbirinde başarı sağlanamamıştır. Son dönemde takip ettiğimiz Terörsüz Türkiye projesi, açık söylüyorum bir müzakerenin, bir pazarlığın, bir al ver sürecinin neticesi değildir. Çok dikkatliyiz. Kanı durduracak, annelerin gözyaşını dindirecek, acıları hafifletecek, kardeşliği güçlendirecek her türlü girişimi yakından takip ediyoruz. Türkiye Cumhuriyeti devletinin onurunu gururunu çiğnetmeyiz.









Terörsüz Türkiye projesinde pazarlık yok Gündem / Politika









"Bahçeli'nin milliyetçiliğini sorgulamak hiç kimsenin haddi değildir"





Biz ne yaptığımızı çok iyi biliyoruz. En başta bütün Türkiye'nin şunu bilmesini isterim; İttifak ortağımız Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli ve kadrosunun milliyetçiliğini, vatanseverliğini, Türkiye aşkını sorgulamak, takdir edersiniz ki, hiç kimsenin haddi değildir.





Aynı şekilde şahsımın ve işte burada olanlarla ve olmayanlarla birlikte Ak kadronun milliyetçiliğini, vatanseverliğini ve Türkiye aşkını da hiç kimse sorgulayamaz. Bu kimsenin haddi değildir, hakkı da değildir. Biz sayın Bahçeli ve kadrosuyla beraber tüm canımızı ortaya koyduk. Kimse korkmasın, kimsenin zihninde soru işareti oluşmasın. Ne yapıyorsak Türkiye için yapıyoruz. İstikbalimiz için yapıyoruz.





"Terör bitecek hepsi işsiz kalacak"





Terör en başından itibaren bir sektör ve ekosistem oluşturdu. Terör karşıtı gibi görünenler de nemalandı. Terör saldırılarından kendi kirli emellerine rant devşirmeye yeltendiler. Rant kapıları kapanıyor. Çıkarları zedeleniyor. Çünkü ellerindeki oyuncağı kaybediyorlar. Milletim bunları gördükçe çok daha güçleneceğimizi unutmasınlar.





Korku yayarak milletin yeşeren umutlarını kırmaya çalışıyorlar. Terör bitecek göreceksiniz, hepsi işsiz kalacak. Bugün terör biterken terör istismarı da bitmektedir.





"Aziz milletimizin her bir ferdi bayram etmeli"





Türkiye kazanmıştır. Birliğimize, bütünlüğümüze, vatanımıza, milletimize, huzurumuza kast edecek hiçbir girişimin içinde olmayız. Böyle girişimlere asla ve asla müsaade etmeyiz. Türkiye Cumhuriyeti dimdik ayaktadır. Çok daha kuvvetlidir, onurludur, istikbali için düne göre çok daha umutludur. 41 yıllık parantez kapanmaktadır. Terör duvarı yıkılmaktadır. Aziz milletimizin her bir ferdi bu tablodan dolayı bayram etmeli. Sokaklarımız ay yıldızlı bayrağımızla donatılmalıdır.





"Müslüman deyince Türk akla gelir"





Biz tarih sahnesine dün çıkmış bir millet değiliz. Türklerin İskitler ve Sakalar ismiyle 8. yüzyıldan itibaren olduğunu biliyoruz. Talas savaşının ardından Türkler Müslüman oldular. O günden bu güne Türk deyince Müslüman, Müslüman deyince Türk akla gelir.





"Bir olunca kılıçlarımızın, tekbirlerimizin önünde hiç kimse duramadı"





Uzun bir yürüyüş gerçekleştiriyoruz. Açın tarihin sayfalarına bakın. Bir olunca kılıçlarımızın, tekbirlerimizin önünde hiç kimse duramadı. Bizler ittifak yaptığımızda atlarımızın rüzgarı Adriyatik'ten Çin Denizi'ne serin esintiler yaydı. Türk-Kürt-Arap bir arada ise beraberse işte o zaman Türk vardır, Kürt vardır, Arap vardır. Uzaklaştıklarında ise mağlubiyet vardır. Haçlılar İslam beldelerine saldırdı, çünkü Türk-Kürt-Arap birbirinden kopmuştu. Ne zaman ayrıldık yenildik. Kudüs'ü kaybettik.





Şam bizim ortak şehrimizdir. Diyarbakır bizim ortak şehrimizdir. Musul, Kerkük, Ankara, İstanbul bizim ortak şehrimizdir.





İstiklal Savaşı, Türklerin, Kürtlerin, Arapların ve daha nice Müslüman halkın ortak savaşıdır, ortak zaferidir.





Birbirimizin yüreğine ‘Lâ ilâhe illallah Muhammedün Resûlullah’ hattını hep beraber kazıdık Türkiye'yi bölmeye kimsenin gücü yetmez ama bize zaman kaybettirdiler. Türk ile Kürt'ün arasına nifak sokmaya çalıştılar. 41 yılda kim kazandı.





Tarih tekerrür ediyor. Türk ile Kürt muhabbete kucaklaşıyor. Bugün Malazgirt ruhu, Kudüs ittifakı yeniden şekilleniyor. Bugün büyük ve güçlü Türkiye'nin şafağı söküyor. Türkiye Cumhuriyeti hepimizin ortak yuvasıdır.





Şimdi oturup konuşacağız. Muhabbet ve kardeşlik için aradaki terör engelini kaldırarak ruberu konuşacağız. 86 milyon biriz beraberiz ezelden beri kardeşiz. Tüm farklılıklarımıza rağmen hep birlikte Türkiye'yiz.









Kudüs ittifakı yeniden şekilleniyor Gündem / Politika









İnşallah Türkiye bu mücadeleyi taçlandırıyor. Kürt kardeşim meselen mi var? Arada terör silah olmadan konuşacağız. Alevi kardeşim sorunun mu var? Oturup konuşacağız.





TBMM'de bir komisyon kurulacak. Sürecin yasal çatısını Meclis çatısı altında konuşmaya başlayacağız. Cumhur İttifakı olarak AK Parti - MHP ve DEM Parti heyetiyle bu süreci pişirerek geleceğe taşıyacağız.





Sadece Kürt vatandaşlarımızın değil Irak ve Suriye'deki Kürt kardeşlerimizin meselesi de bizim meselemizdir. Dünkü atılan adımlar Irak'ta çok farklı sesler meydana getirdi. Enerjimizi asli işimize vereceğiz. Kaynaklarımızı refah ve müreffeh bir Türkiye için harcayacağız. Türkiye istikrar ve güven içinde geleceğe yürüyecek.









Enerjimizi artık asli işimize vereceğiz. Kaynaklarımızı terörle mücadele için değil, kalkınma için seferber edeceğiz. Türkiye kardeşlikle büyüyecek. Türkiye istikrar ve güven içinde yürüyecek. Şunu altını çizerek tekrar söylüyorum; biz bir adım atana her türlü kolaylığı sağlıyoruz. Çıkış yolu arayana kapıyı ardına kadar açarız. Sular tersine akmaz. Akarsa da gerekeni yaparız. Kimse tedirgin olmasın. Türk çok daha güvendedir, çok daha güçlüdür. Kürt-Arap çok daha güvendedir, çok daha güçlüdür. Annelerimiz evlat acısı çekmeyecek.





Kayıplarımız şüphesiz geri gelmeyecek ama gençlerimiz hayatlarının baharında aramızdan Allah'ın izniyle bir daha ayrılmayacak.





"Şehit anaları şehit babaları ellerinizi öpüyorum"





Silah teslimini kurulan mekanizma sayesinde titizlikle takip edeceğiz. Şehit anaları şehit babaları ellerinizi öpüyorum.





Türkiye'yi buraya şehitlerimiz, gazilerimiz taşıdı. Onların hatırasını asla çiğnetmeyeceğiz.





Aziz milletime bir kez daha şükranlarımı sunuyorum. Sürece destek olanlara bugün bir kere daha kalpten teşekkür ediyor. Irak Kürt Bölgesel Yönetimine de buradan teşekkürlerimi iletiyorum. Toplantımızın hayırlara vesile olmasını diliyorum. Kalın sağlıcakla.















