Erdoğan ve Bahçeli'den 'Terörsüz Türkiye' görüşmesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile telefonda görüştü.
Terör örgütü PKK 47 yıl sonra silah bıraktı. Bugün dağdan inen 30 kişilik ilk grup Süleymaniye'de silahlarını yaktı.
PKK'nın tamamen tasfiye edilmesi ve silahların tümüyle imha edilmesinin ise 3 ila 4 ay süreceği değerlendiriliyor.
Terör örgütünün ilk grubunun silah bırakmasının ardından, sürecin mimarları kritik bir zirvede bir araya geldi.
Bahçeli ve Erdoğan görüştü
Terörsüz Türkiye süreci ele alındı
Buldan'dan Erdoğan'a teşekkür
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, DEM Parti Van Milletvekili Buldan ile telefonda görüştü.
Buldan görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye "Terörsüz Türkiye" sürecine katkılarından dolayı teşekkür etti.
Görüşmede Buldan, silahların yakılmasıyla birlikte sürecin başarıyla devam etmesinden duyduğu memnuniyeti bildirdi.