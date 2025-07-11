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Erdoğan ve Bahçeli'den 'Terörsüz Türkiye' görüşmesi

Erdoğan ve Bahçeli'den 'Terörsüz Türkiye' görüşmesi

Lokman Özdemir
Lokman Özdemir
16:0111/07/2025, Cuma
G: 11/07/2025, Cuma
Yeni Şafak
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Devlet Bahçeli - Recep Tayyip Erdoğan.
Devlet Bahçeli - Recep Tayyip Erdoğan.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile telefonda görüştü.

Terör örgütü PKK 47 yıl sonra silah bıraktı. Bugün dağdan inen 30 kişilik ilk grup Süleymaniye'de silahlarını yaktı.


PKK'nın tamamen tasfiye edilmesi ve silahların tümüyle imha edilmesinin ise 3 ila 4 ay süreceği değerlendiriliyor.


Terör örgütünün ilk grubunun silah bırakmasının ardından, sürecin mimarları kritik bir zirvede bir araya geldi.


Bahçeli ve Erdoğan görüştü


Türkiye tarihi bir gün yaşarken Cumhurbaşkanı
Recep Tayyip Erdoğan
MHP lider
i Devlet Bahçeli
ile telefonda görüştü.




Terörsüz Türkiye süreci ele alındı


Görüşmede
"Terörsüz Türkiye"
süreci ele alındı.

"Terörsüz Türkiye"
sürecinin ülkenin birlik, beraberliğine katkı vererek devam edeceği vurgulandı.


Buldan'dan Erdoğan'a teşekkür


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, DEM Parti Van Milletvekili Buldan ile telefonda görüştü.


Buldan görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye "Terörsüz Türkiye" sürecine katkılarından dolayı teşekkür etti.


Görüşmede Buldan, silahların yakılmasıyla birlikte sürecin başarıyla devam etmesinden duyduğu memnuniyeti bildirdi.



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