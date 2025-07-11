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MHP lideri Devlet Bahçeli'den Pervin Buldan'a telefon

MHP lideri Devlet Bahçeli'den Pervin Buldan'a telefon

13:4611/07/2025, Cuma
G: 11/07/2025, Cuma
Yeni Şafak
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MHP lideri Devlet Bahçeli Pervin Buldan'ı aradı
MHP lideri Devlet Bahçeli Pervin Buldan'ı aradı

MHP Lideri, terör örgütü PKK'da 30 teröristin silah bırakmasının ardından DEM Partili Pervin Buldan'ı arayarak bir görüşme gerçekleştirdi. Bahçeli'nin görüşmesinde Buldan'a teşekkür ettiği kaydedildi.

MHP lideri Devlet Bahçeli, terör örgütü PKK'nın silah bırakması sonrası Pervin Buldan'ı aradı.


PKK'nın, kendini feshettikten sonra bu süreçteki en kritik adımı bugün atıldı. İmralı’dan gelen açıklamanın ardından, terör örgütü PKK 47 yıl sonra silah bıraktı. PKK'nın silah bırakmasına yönelik açıklama yapan Bahçeli, "Türkiye ve bölge açısından fevkalade önemde günler yaşanmakta." dedi.

"Terörsüz Türkiye" hedefinin miladı

Bahçeli, Türkiye'nin ve mücavir bölgelerin yepyeni ve ümit dolu bir döneme girdiğini belirterek, bölücü terör örgütü PKK'nın fesih ve silah bırakma kararını ve bu kapsamda yaşanan tarihi gelişmeleri "Terörsüz Türkiye" hedefinin bir miladı olarak nitelendirdi.


Pozitif ve yüreklere su serpen gelişmelerin bir milat olduğunu ve bu kapsamda maşeri vicdanın memnuniyet duyduğunu kaydeden Bahçeli, "Terörsüz Türkiye; refah, güven ve huzur dolu bir geleceğin kulvarıdır. Terörsüz Türkiye; milli birlik ve dayanışmanın mutlak ve mütemadi kuvvesidir." dedi.


Bahçeli, silahların teslim işleminin belirlenmiş takvim içerisinde tamamlanmasıyla birlikte kötü anıların geride kalacağını ve yeni yüzyılın mimarı ve mihverinin Türk milleti olacağını vurguladı.


Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, başta Sayın Cumhurbaşkanı olmak üzere "Terörsüz Türkiye" hedefinin gerçekleşmesi uğruna emeği, eylemi ve desteği bulunan herkese şükranlarını sunarak, aziz millete yeni dönemin hayırlı olmasını Cenab-ı Allah’tan niyaz etti.



#MHP
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