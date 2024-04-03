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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan terör kışkırtmasına sert tepki: Şehir eşkıyalarına nefes aldırmayacağız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Emniyet, Jandarma ve Sahil Güvenlik mensupları ile bir araya geldiği iftar programında açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Teröre yer olmadığını dost düşman herkese göstermekte kararlıyız. Seçimlerle beraber bu kararlılığımız perçinlenmiştir. Bazı illerimizde sokaklarımızı karıştırma hadiseleri yaşandı. Birileri yine sokaklarımızı terörize etmeye kalkmıştır. Emniyet güçlerimiz olayların büyümesini engellemiştir. Dağdaki eşkıyaya nasıl müsaade etmiyorsak, kendini devletten, hukuktan üstün gören şehir eşkıyalarına da nefes aldırmayacağız. Türkiye Cumhuriyeti bir çadır devleti değildir, olmayacaktır" dedi.

Büşra Soyal
20:31 - 3/04/2024 Çarşamba
Güncelleme: 21:12 - 3/04/2024 Çarşamba
Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklama yaptı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklama yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Beştepe'de iftar programında konuştu.

Açıklamadan öne çıkan başlıklar şöyle:

(Beşiktaş'taki gece kulübü yangını) Böyle büyük bir acının yaşanmasında kimin sorumluluğu, ihmali, kusuru varsa hepsinin üzerine kararlılıkla gidilecektir.

Bu seçimler, milli iradenin gücünün yanı sıra her seçim döneminde gündeme getirilen kimi ithamların da asılsız olduğunu ortaya koymuştur

Provokasyonları Emniyet mensuplarının gayreti ile boşa çıkardık.

Belediye dahil böyle büyük bir acının yaşanmasında kimin sorumluluğu, ihmali, kusuru varsa hepsinin üzerine kararlılıkla gidilecektir.

Siyaset üstü görmemiz gereken bir konu da terör belasıdır. PKK'sından FETÖ'süne, DEAŞ'ından DHKPC'sine tüm terör örgütleri, milletimizin düşmanıdır

Türkiye'nin ve bölgenin geleceğinde teröre yer olmadığını, herkese göstermekte kararlıyız. Son seçimlerle bu kararlılığımız daha da perçinlenmiştir.

Can çekişen terör örgütlerini yeniden palazlandırma niyetlerini görüyoruz, bunları çok yakından takip ediyoruz.

Her kim şiddeti, kaosu, eşkıyalığı, vandallığı bir hak arama yolu olarak görürse, dün olduğu gibi yine karşısında devletimizin çelikten yumruğunu bulacaktır.



Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'kibir hastalığı' vurgusuyla yerel seçim değerlendirmesi: Ya toparlarız ya da buz misali eririz

AK Parti MYK toplantısında 31 Mart yerel seçimlerine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, milletin sandığa küsmesine hayat pahalılığının ve enflasyonun neden olduğuna vurgu yaptı. ‘Kibir hastalığı' vurgusuyla özeleştiride de bulunan Erdoğan, hatanın millette aranmaması gerektiğini, partide kimsenin hesap sorulamaz olmadığının gösterileceğinin altını çizdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ya hatalarımızı görerek kendimizi toparlarız ya da güneşi gören buz misali erimeye devam ederiz. Ya başından sonuna kadar işimizi dört dörtlük yaparız ya da çok daha ağır bedeller ödemekten kurtulamayız” dedi.


#Recep Tayyip Erdoğan
#Beştepe
#İftar
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