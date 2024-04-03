Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan terör kışkırtmasına sert tepki: Şehir eşkıyalarına nefes aldırmayacağız

AK Parti MYK toplantısında 31 Mart yerel seçimlerine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, milletin sandığa küsmesine hayat pahalılığının ve enflasyonun neden olduğuna vurgu yaptı. ‘Kibir hastalığı' vurgusuyla özeleştiride de bulunan Erdoğan, hatanın millette aranmaması gerektiğini, partide kimsenin hesap sorulamaz olmadığının gösterileceğinin altını çizdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ya hatalarımızı görerek kendimizi toparlarız ya da güneşi gören buz misali erimeye devam ederiz. Ya başından sonuna kadar işimizi dört dörtlük yaparız ya da çok daha ağır bedeller ödemekten kurtulamayız” dedi.