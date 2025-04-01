Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 47 yıllık yol arkadaşını son yolculuğuna uğurladı

Kocaeli'nde tanınan ve sevilen bir isim olan Burhan Abiş, uzun süredir mücadele ettiği amansız hastalığa yenik düştü. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 47 yıllık yol arkadaşı olan Abiş, hem siyasi geçmişi hem de bölgedeki iş dünyasındaki yeriyle önemli bir figürdü.

Eski Ulaşlı Belediye Başkanlarından Nihat Abiş'in ağabeyi, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Berna Abiş'in de amcası olan Burhan Abiş, aynı zamanda Abiş Metal'in de kurucusuydu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aralık ayında resmi açılışlar için geldiği Kocaeli programı kapsamında, Gölcük Değirmendere'deki törenin ardından Kocaeli Şehir Hastanesi'ne geçerek Burhan Abiş'i ziyaret etmişti.

Ulaşlı'da gözyaşlarıyla uğurlandı

79 yaşında vefat eden Burhan Abiş için bugün Ulaşlı Merkez Camii'nde cenaze namazı kılındı. Öğle namazına müteakip gerçekleştirilen cenaze törenine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katılarak, yıllara dayanan dostuna son görevini yerine getirdi. Burhan Abiş'in cenazesi, Ulaşlı'daki aile kabristanlığına defnedildi.

Kocaeli'de derin üzüntü

Kocaeli'de iş dünyası ve siyasi çevreler başta olmak üzere çok sayıda kişi Burhan Abiş'in vefat haberini derin bir üzüntüyle karşıladı. Abiş'in hayatı boyunca hem siyasi hem de insani duruşuyla çevresinde saygı uyandırdığı belirtildi.



