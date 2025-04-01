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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AK Parti kurucularından Burhan Abiş için taziye mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AK Parti kurucularından Burhan Abiş için taziye mesajı

13:581/04/2025, Salı
G: 1/04/2025, Salı
Yeni Şafak
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AK Parti Kocaeli İl İstişare Kurulu Üyesi Burhan Abiş, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
AK Parti Kocaeli İl İstişare Kurulu Üyesi Burhan Abiş, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Dün gece vefat haberini üzülerek aldığımız, AK Parti’mizin Kocaeli İl İstişare Kurulu Üyesi, kadim yol arkadaşımız, Ulaşlı Eski Belediye Başkanı, Millî Görüş Hareketi’nin önemli isimlerinden Sayın Burhan Abiş’e Allah’tan rahmet diliyorum" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, vefat eden AK Parti Kocaeli İl İstişare Kurulu Üyesi Burhan Abiş için taziye mesajı yayımladı.


Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Dün gece vefat haberini üzülerek aldığımız, AK Parti'mizin Kocaeli İl İstişare Kurulu Üyesi, kadim yol arkadaşımız, Ulaşlı eski Belediye Başkanı, Milli Görüş Hareketi'nin önemli isimlerinden Sayın Burhan Abiş'e Allah'tan rahmet diliyorum. Merhum Burhan ağabeyimizin ailesine sabrıcemil, yakınlarına, sevenlerine ve AK Parti camiamıza başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun"




#Recep Tayyip Erdoğan
#Burhan Abiş
#AK Parti

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