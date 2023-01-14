Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan şehit Uzman Çavuş Selçuk Kurt için başsağlığı mesajı

Oktay, sosyal medya hesabından paylaştığı taziye mesajında, "Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde şehit düşen kahraman Mehmetçiğimiz Selçuk Kurt'a Allah'tan rahmet, kederli ailesine sabır diliyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.
Fırat Kalkanı Harekâtı bölgesinde şehit düşen kahraman Mehmetçiğimiz Selçuk Kurt’a Allah’tan rahmet, kederli ailesine sabır diliyorum.
Aziz milletimizin başı sağ olsun. pic.twitter.com/2whY3O3EW0
Fırat Kalkanı Harekâtı bölgesinde şehit düşen kahraman Mehmetçiğimiz Selçuk Kurt’a Allah’tan rahmet, kederli ailesine sabır diliyorum.