Gündem Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktaydan şehit Uzman Çavuş Selçuk Kurt için başsağlığı mesajı
POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan şehit Uzman Çavuş Selçuk Kurt için başsağlığı mesajı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, şehit Tankçı Uzman Çavuş Selçuk Kurt için başsağlığı diledi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktaydan şehit Uzman Çavuş Selçuk Kurt için başsağlığı mesajı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay

Oktay, sosyal medya hesabından paylaştığı taziye mesajında, "Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde şehit düşen kahraman Mehmetçiğimiz Selçuk Kurt'a Allah'tan rahmet, kederli ailesine sabır diliyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.

MSB: Fırat Kalkanı Harekat bölgesinde 1 asker şehit oldu
GÜNDEM
MSB: Fırat Kalkanı Harekat bölgesinde 1 asker şehit oldu
Kadrolar belli oldu

Kadrolar belli oldu

Süper Lig'de Beşiktaş ile Konyaspor karşı karşıya gelecek.
Tarladan eve poşetle doğalgaz

Tarladan eve poşetle doğalgaz

20 dakikada doluyor 2 saatte bitiyor.
400 oy çıkmazsareferanduma gidilir

​MHP Genel Başkanı Bahçeli'den 'başörtüsü' mesajı.

Kastamonu'da ayda 15 bin adet üretiliyor.

Kılıçdaroğlu'na 'komuta kademesi' tepkisi.

​AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Türkiye'nin yerli haberleşme uydusunda heyecanlandıran gelişme.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.