Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan şehit Uzman Çavuş Selçuk Kurt için başsağlığı mesajı

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Dicle Nehri'ndeki üç balık türü yok olma tehlikesiyle karşı karşıya

Dicle Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Tarık Çiçek, Dicle Nehri'nde yaklaşık 40 balık türünün yaşadığını; bunlardan leopar sazanı, bodur yayın balığı ve kurt balığının yok olma tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu söyledi. Dr. Çiçek, "Böyle devam ederse toplu balık ölümlerini görebiliriz" dedi.