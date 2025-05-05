Cumhurbaşkanlığı 6. Uluslararası Yat Yarışları Samsun etabı başlıyor: Bandırma Vapuru’nun izinde 190 yelkenci

Cumhurbaşkanlığı 6. Uluslararası Yat Yarışları Samsun Etabı “Kurtuluş Kupası” ile ilgili detaylar açıklandı. 14 Mayıs’ta İstanbul’dan başlayacak yarış, 19 Mayıs’ta Samsun’da düzenlenecek görkemli ödül töreniyle son bulacak. 19 takım, Bandırma Vapuru’nun izinde “Kurtuluş Kupası” için yarışacak.
Cumhurbaşkanlığı himayelerinde; T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı ve T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı, Samsun Valiliği ve Samsun Büyükşehir Belediyesi katkılarıyla, TGA işbirliğinde, İstanbul Açık Deniz Yat Yarış Kulübü tarafından organize edilen ve DHL Express ana sponsorluğunda düzenlenen, Cumhurbaşkanlığı 6. Uluslararası Yat Yarışları, Samsun Etabı başlıyor.
Cumhurbaşkanlığı 6. Uluslararası Yat Yarışları Samsun Etabı’nın ayrıntıları, Samsun Valisi Orhan Tavlı, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan ve İstanbul Açık Deniz Yat Yarış Kulübü Başkanı Ekrem Yemlihaoğlu’nun katılımıyla Bandırma Gemi-Müze ve Milli Mücadele Açık Hava Müzesi’nde düzenlenen basın toplantısında paylaşıldı.
Vali Tavlı: Sporun Başkenti Samsun’umuzun tanıtımına büyük bir katkı sağlayacak
Büyükşehir Belediye Başkanı Doğan: Kurtuluş Kupası tarihi değerlere verilen bir selamdır
İstanbul Açık Deniz Yat Yarış Kulübü Başkanı Yemlihaoğlu: Mustafa Kemal Atatürk’ün tarihte çizdiği rotanın aynısını yapmaya çalışacağız
Cumhurbaşkanlığı 6. Uluslararası Yat Yarışları’nda dünyanın dört bir yanından katılacak yarışçılar, Milli Mücadele’nin başladığı şehir Samsun’da, “Kurtuluş Kupası” için yarışacak. 14 Mayıs’ta İstanbul’dan yola çıkacak olan 190 yelkenci, 400 deniz mili yarışarak Samsun’a ulaşacak. Bandırma Vapuru’nun izinde ilerleyecek olan yarışçılar, Karadeniz’in ünlü hırçın şartlarında mücadele edecek. 19 Mayıs’ta Samsun’da düzenlenecek görkemli törenle, “Kurtuluş Kupası” sahibini bulacak.
Cumhurbaşkanlığı 6. Uluslararası Yat Yarışları, Samsun’un ardından 20 Temmuz’da Barış Harekatı’nın yıldönümünde Kıbrıs’ta, 10 Ağustos Anafartalar Zaferi’nin yıldönümünde Çanakkale’de ve 29 Ekim’de İstanbul’da düzenlenecek yarışlar ile devam edecek. 29 Ekim’de İstanbul’da düzenlenecek törenle, 4 ayrı yarışta başarıyla tamamlayan ekip Cumhuriyet Kupası’nın sahibi olacak.