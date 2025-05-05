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Cumhurbaşkanlığı 6. Uluslararası Yat Yarışları Samsun etabı başlıyor: Bandırma Vapuru’nun izinde 190 yelkenci

Cumhurbaşkanlığı 6. Uluslararası Yat Yarışları Samsun etabı başlıyor: Bandırma Vapuru’nun izinde 190 yelkenci

10:555/05/2025, Monday
Yeni Şafak
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19 Mayıs’ta düzenlenecek törenle, “Kurtuluş Kupası” sahibini bulacak.
19 Mayıs’ta düzenlenecek törenle, “Kurtuluş Kupası” sahibini bulacak.

Cumhurbaşkanlığı 6. Uluslararası Yat Yarışları Samsun Etabı “Kurtuluş Kupası” ile ilgili detaylar açıklandı. 14 Mayıs’ta İstanbul’dan başlayacak yarış, 19 Mayıs’ta Samsun’da düzenlenecek görkemli ödül töreniyle son bulacak. 19 takım, Bandırma Vapuru’nun izinde “Kurtuluş Kupası” için yarışacak.

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde; T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı ve T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı, Samsun Valiliği ve Samsun Büyükşehir Belediyesi katkılarıyla, TGA işbirliğinde, İstanbul Açık Deniz Yat Yarış Kulübü tarafından organize edilen ve DHL Express ana sponsorluğunda düzenlenen, Cumhurbaşkanlığı 6. Uluslararası Yat Yarışları, Samsun Etabı başlıyor.

Cumhurbaşkanlığı 6. Uluslararası Yat Yarışları Samsun Etabı’nın ayrıntıları, Samsun Valisi Orhan Tavlı, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan ve İstanbul Açık Deniz Yat Yarış Kulübü Başkanı Ekrem Yemlihaoğlu’nun katılımıyla Bandırma Gemi-Müze ve Milli Mücadele Açık Hava Müzesi’nde düzenlenen basın toplantısında paylaşıldı.

Vali Tavlı: Sporun Başkenti Samsun’umuzun tanıtımına büyük bir katkı sağlayacak

Samsun Valisi Orhan Tavlı basın toplantısında yaptığı konuşmada,
“Bundan 106 yıl önce 16 Mayıs 1919 Cuma günü İstanbul'dan yola çıkarak Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını Samsun'a getiren ve Aziz Türk Milletinin makus talihini değiştiren Bandırma Vapuru’nun fedakâr mürettebatını rahmet ve şükranla yad ediyorum. Kurtuluş meşalesinin yakıldığı bu tarihi yolculuk onların özverili gayretleri sayesinde başarıyla tamamlanmıştır”
dedi.
Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün, “Ben Samsun’u ve Samsun halkını gördüğüm zaman, memlekete ve millete ait bütün düşünce ve kararlarımın yerine getirilebileceğine bir defa daha kuvvetle inanmıştım" sözlerini hatırlatan Vali Tavlı,
“Kurtuluş Savaşı boyunca cephe gerisinde büyük bir özveriyle çalışan, Karadeniz'in hırçın sularında tekneleriyle ve kayıklarıyla gizli bir şekilde cepheye silah ve mühimmat taşıyan Samsun Mavnacılar Loncası'nın yiğit kayıkçılarını, teknecilerini de asla unutmamamız gerektiğini de özellikle huzurunuzda ifade etmek istiyorum. Samsun'umuzun ve Karadeniz’in bu emekçi kahramanları ve Kahraman Samsunlular Milli Mücadele yıllarında canlarını hiçe sayarak düşman işgaline karşı verilen mücadelede hayati bir sorumluluk üstlenmiş, tüm yokluk ve imkânsızlıklara rağmen umutsuzluğa kapılmadan adeta bir milletin kaderini değiştiren emeğin destanını yazmışlardır. Bugün Samsunlular olarak onların bizlere bıraktığı bu büyük mirasla hep birlikte gurur duyuyoruz. 14-19 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan Cumhurbaşkanlığı 6. Uluslararası Yat Yarışları kapsamında düzenlenecek olan Samsun Kurtuluş Kupası işte bu tarihi hadiselerin ışığında bizler için çok daha büyük bir anlam ifade ediyor”
açıklamalarında bulundu.
Samsun Kurtuluş Kupası’nın sadece bir spor organizasyonu olmadığını, Çanakkale ve Kuva-yı Milliye ruhunu gelecek nesillere aktarmak için de bir vesile olduğunu belirten Vali Tavlı,
"Bu yıl Samsun’umuzda ilk kez gerçekleştirilecek olan Cumhurbaşkanlığı 6. Uluslararası Yat Yarışları Samsun Kurtuluş Kupası da hem 19 Mayıs coşkumuzu ve heyecanımızı daha da artıracak, prestiji ve uluslararası boyutuyla da Karadeniz’in ve Kuzey Anadolu’nun incisi, Sporun Başkenti Samsun’umuzun tanıtımına da büyük bir katkı sağlayacaktır. Bandırma Vapuru’nun izinde Samsun Kurtuluş Kupasına katılan tüm yelkencilerimizin yelkenleri rüzgarla, yürekleri 19 Mayıs ruhuyla dolsun”
diye konuştu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Doğan: Kurtuluş Kupası tarihi değerlere verilen bir selamdır

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan yaptığı açıklamada,
“Samsun, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 19 Mayıs 1919 sabahı umutla, inançla ve kararlılıkla adım attığı yer. Tarihi öneme sahip Samsun’umuzda, Cumhurbaşkanlığı 6. Uluslararası Yat Yarışları'nın Samsun etabı olan Kurtuluş Kupası’nı tanıtmak üzere bir aradayız. Bu yıl da Samsun’umuzda 19 Mayıs Atatürk’ü Anma ve Gençlik Spor Bayramında Milli Mücadeleci ruhumuza yakışır şekilde etkinlikler düzenleyeceğiz. Bir ay boyunca güzel şehrimizin her bir ayrı ilçesinde birçok etkinliği hayata geçireceğiz. Mücadeleci ruhuyla, tarihi değeri, milli duygularıyla 17 ilçesiyle, Samsun’umuz her şeyin iyisini, en güzelini hak ediyor”
dedi.
Samsun’un tarihi önemine değinen Doğan, konuşmasına şöyle devam etti:
“Bugün Milli Mücadele’nin şehrinde, başlangıçları simgeleyen yerde 19 Mayıs ruhumuzu taçlandırıyor, Yat Yarışlarımızın da lansmanını gerçekleştiriyoruz. Bandırma Gemisi, bir vapurdan öte, milletin kaderini değiştiren yolculuğun sembolü. O gemide milli mücadelenin kahramanları, zorlu koşullara rağmen büyük bir cesaretle bu tarihi görevlerini yerine getirdiler. Bandırma Vapuru’nun Kaptanı İsmail Hakkı Durusu’nun o günkü cesareti ve azmi; biliyorum ki bugün yarışan her yelkencinin yelkeninde, her manevrasında yaşıyor. Bandırma Müzemiz, bu ruhu diri tutan ve bizlere ilham veren bir simge niteliğindedir. Bandırma Vapuru’yla başlayan o büyük yürüyüş, milletimizin bağımsızlık destanının ilk adımıydı. Bugün o ruhu Karadeniz’in maviliklerinde, yelkenlilerin rüzgârla dansında yeniden hissediyoruz. Kurtuluş Kupası, işte bu mücadele ruhunun bir yansımasıdır. Dünyanın dört bir yanından katılacak yarışçıların yer aldığı Cumhurbaşkanlığı 6. Uluslararası Yat Yarışları’nın Samsun Etabı mücadelesi, Milli Mücadele’nin başladığı şehir Samsun’da, “Kurtuluş Kupası” için olacak. Bu önemli etkinlik, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın himayelerinde, Türkiye'nin spor vizyonuna, turizm potansiyeline ve uluslararası marka değerine katkı sağlayan çok kıymetli bir organizasyon. Kurtuluş Kupası, sadece bir yarış değil; Bandırma Gemisi’nin izinde, denizciliğe, gençliğe ve tarihi değerlere verilen bir selamdır da aslında. 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik Bayramı etkinliklerimizi başlattığımız, programımızın başlangıcını yaptığımız bu önemli günde başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere aziz vatanımız uğruna savaşmış tüm şehitlerimizi rahmetle anıyorum.”

İstanbul Açık Deniz Yat Yarış Kulübü Başkanı Yemlihaoğlu: Mustafa Kemal Atatürk’ün tarihte çizdiği rotanın aynısını yapmaya çalışacağız

Yemlihaoğlu,
“Altı yıldır düzenlediğimiz bu şampiyonada beni en çok heyecanlandıran rotalardan, tarihlerden birisindeyiz. 14 Mayıs tarihinde İstanbul’dan çıkacak 19 yelken ekibi, yaklaşık 200 sporcu Karadeniz’in bilinmezlikleri, hırçınlıklarıyla mücadele göstererek 19 Mayıs’ta Samsun’a varacak. Tarihimizin en önemli kırılma noktalarından biri olan, 19 Mayıs’ta biz de Mustafa Kemal Atatürk’ün tarihte yaptığı bu rotanın birebir aynısını 19 yelkenli ekibiyle yapmaya çalışacağız. Çok kıymetli bir rota ve çok kıymetli bir tarih. Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımız Halit Doğan ve Sayın Samsun Valimiz Orhan Tavlı çok büyük destekler gösterdiler. Çok teşekkür ediyoruz”
dedi.

Cumhurbaşkanlığı 6. Uluslararası Yat Yarışları’nda dünyanın dört bir yanından katılacak yarışçılar, Milli Mücadele’nin başladığı şehir Samsun’da, “Kurtuluş Kupası” için yarışacak. 14 Mayıs’ta İstanbul’dan yola çıkacak olan 190 yelkenci, 400 deniz mili yarışarak Samsun’a ulaşacak. Bandırma Vapuru’nun izinde ilerleyecek olan yarışçılar, Karadeniz’in ünlü hırçın şartlarında mücadele edecek. 19 Mayıs’ta Samsun’da düzenlenecek görkemli törenle, “Kurtuluş Kupası” sahibini bulacak.


Cumhurbaşkanlığı 6. Uluslararası Yat Yarışları, Samsun’un ardından 20 Temmuz’da Barış Harekatı’nın yıldönümünde Kıbrıs’ta, 10 Ağustos Anafartalar Zaferi’nin yıldönümünde Çanakkale’de ve 29 Ekim’de İstanbul’da düzenlenecek yarışlar ile devam edecek. 29 Ekim’de İstanbul’da düzenlenecek törenle, 4 ayrı yarışta başarıyla tamamlayan ekip Cumhuriyet Kupası’nın sahibi olacak.

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