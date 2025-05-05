Cumhurbaşkanlığı 6. Uluslararası Yat Yarışları Samsun etabı başlıyor: Bandırma Vapuru’nun izinde 190 yelkenci

“Bugün Milli Mücadele’nin şehrinde, başlangıçları simgeleyen yerde 19 Mayıs ruhumuzu taçlandırıyor, Yat Yarışlarımızın da lansmanını gerçekleştiriyoruz. Bandırma Gemisi, bir vapurdan öte, milletin kaderini değiştiren yolculuğun sembolü. O gemide milli mücadelenin kahramanları, zorlu koşullara rağmen büyük bir cesaretle bu tarihi görevlerini yerine getirdiler. Bandırma Vapuru’nun Kaptanı İsmail Hakkı Durusu’nun o günkü cesareti ve azmi; biliyorum ki bugün yarışan her yelkencinin yelkeninde, her manevrasında yaşıyor. Bandırma Müzemiz, bu ruhu diri tutan ve bizlere ilham veren bir simge niteliğindedir. Bandırma Vapuru’yla başlayan o büyük yürüyüş, milletimizin bağımsızlık destanının ilk adımıydı. Bugün o ruhu Karadeniz’in maviliklerinde, yelkenlilerin rüzgârla dansında yeniden hissediyoruz. Kurtuluş Kupası, işte bu mücadele ruhunun bir yansımasıdır. Dünyanın dört bir yanından katılacak yarışçıların yer aldığı Cumhurbaşkanlığı 6. Uluslararası Yat Yarışları’nın Samsun Etabı mücadelesi, Milli Mücadele’nin başladığı şehir Samsun’da, “Kurtuluş Kupası” için olacak. Bu önemli etkinlik, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın himayelerinde, Türkiye'nin spor vizyonuna, turizm potansiyeline ve uluslararası marka değerine katkı sağlayan çok kıymetli bir organizasyon. Kurtuluş Kupası, sadece bir yarış değil; Bandırma Gemisi’nin izinde, denizciliğe, gençliğe ve tarihi değerlere verilen bir selamdır da aslında. 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik Bayramı etkinliklerimizi başlattığımız, programımızın başlangıcını yaptığımız bu önemli günde başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere aziz vatanımız uğruna savaşmış tüm şehitlerimizi rahmetle anıyorum.”