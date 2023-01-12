Cumhuriyet tarihinin ilk kilisesi açılıyor: Erdoğan olmasaydı bunu yapamazdık

Cumhuriyet tarihinin ilk kilisesi olma özelliğini taşıyan ve Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından 2019 yılında temeli atılan Mor Efrem Süryani Kadim Ortodoks Kilisesi'nin açılışına kısa bir süre kaldı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN BİZE YER TAHSİS ETTİ

Konuyla alakalı açıklamalarda bulunan İstanbul Süryani Kadim Vakfı Başkanı Sait Susin, "Tarlabaşı'nda merkez kilisemiz var ve yeterli olmuyordu. Kutsal günlerde kardeş cemaatlerimizin kilisesini kullanıyorduk. O dönem Başbakanlık görevini yürüten Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yer talep ettik. Sığmıyorduk. Ya da ibadet saatlerimiz denk geliyordu. Bu nedenle devletimizden arazi tahsis edilmesini istedik. Cumhurbaşkanı Erdoğan bir yer bulunması noktasında talimat verdi. Yeşilköy'deki Latin Katolik Mezarlığı'nın boş olan kısmı bizlere tahsis edildi." diye konuştu.

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Dönemin İBB Başkanı Kadir Topbaş'ın da bunun için çalıştığını belirten Susin şu sözlere yer verdi:

Dönemin İBB Başkanı Kadir Topbaş da bu konuda çalışmalar yapıyordu. Ve tahsis süreci tamamlandı. Projemizi hazırladık ve onayımızı aldık. 2019 yılında Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan ile birlikte temelini attık. Devletin bütün kurumları bu süreçte yardımcı oldu.

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'AÇILIŞA ERDOĞAN'IN DA GELMESİNİ İSTİYORUZ'

Sabah'ın haberine göre; Susin, cemaat desteğiyle bitme noktasına gelen kilisenin açılışının önümüzdeki aylara planlandığını kaydederek şu sözlere yer verdi:

Yetiştirmenin gayreti içindeyiz. Açılışa Cumhurbaşkanımızın da gelmesini istiyoruz. Çünkü ne zaman bizi görse, 'Ne zaman açıyorsunuz, elinizi çabuk tutun' diye teşvik etti. Arazi fiyatları çok yüksekti, yer tahsisisin olması bizim için önemliydi. Kiliseye ihtiyacı olan tek cemaat de bizdik. Süryani vatandaşlarımız ve bütün Hristiyanlar çok sevindi.

'TÜM DÜNYADA BÜYÜK OLAY OLDU'

Kiliseye büyük ihtiyaç duyduklarını belirten Susin şu ifadelere yer verdi:

Taziyelerde, bayramlarda kiliseye sığmıyorduk. Biz kilisesine ibadetine bağlı bir cemaatiz. Tüm dünyada çok büyük bir olay oldu. Avusturya'dan bir heyet geldi. Ülkemiz hakkında maalesef büyük bir ön yargı var.

Oradaki profesör. 'Görmesem inanmazdım, Türkiye'de böyle bir kilise yapılmış olacağına' dedi. Amerikan konsolosluğundan iki hanım gelmişti. 'Etraftan rahatsız etmiyorlar mı sizi' dediler.

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Dedim, 'Burası Amerika değil.' Şaşırdılar, ben de açıkladım: Etraftaki Müslüman halktan sembolikte olsa maddi destek sunulduğunu belirttim. Ama Amerika'ya giden cemaatimizin 5 sene kilise yapmak için uğraştığını söyledim. Etraftaki evlerden bir izin çıkmadı diye ifade ettim.

'ERDOĞAN'IN İRADESİ OLMASA YAPAMAZDIK'

Susin son 20 yılda azınlıkların çok büyük haklar kazandığını belirterek şu ifadeleri kaydetti:

Son yirmi yıldaki kazanımlarımız hayal bile edemezdik. Bu noktada Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ediyoruz. Biz bunu sadece burada değil yurt dışında da söylüyoruz.

Hiçbir şekilde, 20 yılda her konuda çok büyük destek aldık. Okul açmamıza izin verilmiyordu. İlk defa 2013'te okul açtık. 2008'de çıkan vakıflar yasasıyla azınlık vakıflarının neredeyse tamamına can suyu oldu. Erdoğan'ın iradesi olmasaydı biz bu kiliseyi yapamazdık.