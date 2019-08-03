Gündem Süryani Ortodoks Kilisesinin temeli atıldı
POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan Süryani Ortodoks Kilisesi'nin temel atma törenine katıldı

Süryani Ortodoks Kilisesi'nin temeli atıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Süryani Kadim Vakfı Mor Efrem Süryani Kadim Ortodoks Kilisesi temel atma töreninde konuştu. Erdoğan, Mor Efrem Süryani Kadim Kilisesi'nin inşaatının iki yıl içinde tamamlanacağını belirtti.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Erdoğan, temel atma törenine katıldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, temel atma törenine katıldı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Süryani Kadim Vakfı Mor Efrem Süryani Kadim Ortodoks Kilisesi temel atma törenine katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mor Efrem Süryani Kadim Kilisesi'nin inşaatının iki yıl içinde tamamlanacağını belirterek, "Mor Efrem Süryani Kadim Kilisesi'ni İstanbul için yeni bir zenginlik olarak görüyorum" dedi.

"İspanya'dan Kuzey Afrika'ya kadar her yerden bu topraklara gelen mazlumlar için kapılarımız da kalbimiz de sonuna kadar açık olmuştur." diye Erdoğan, şunları söyledi:

"Son olarak Suriye ve Irak'tan gelen içlerisinde Arap, Kürt, Türkmen ve bu Müslüman kardeşlerimizin yanında Süryanilerin, Ezidilerin ve diğer inanç gruplarına mensup insanların da bulunduğu 4 milyona yakın insanı şu anda ülkemizde misafir ediyoruz.

Bizim zihnimizde ve kalbimizde ayrımcılığa yer olmamıştır ve olmayacaktır.

Bölgemizde son 150 yıldır yaşanan acılar pek çok sıkıntı ve tahribata yol açmış olmasına rağmen, birlikte yaşama irademizde en küçük bir sarsılmaya izin vermedik. Türkiye'ye sevgisi, sadakati, katkısı olan herkes bizim nazarımızda ülkemizin birinci sınıf vatandaşlarıdır."

İstanbul için zenginlik olarak görüyorum

İstanbul için zenginlik
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Erdoğan, Süryani Kilisesi'nin temel atma törenine katıldı.
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