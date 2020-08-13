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Dehşet görüntüleri kameralara yansımıştı: Bakıcısından şiddet gören İstiklal Savaşı gazisinin eşi hayatını kaybetti

Ankara'da 60 yaşındaki bakıcı R.K'nın yemek yedirmeye çalıştığı sırada tokat atıp, ağzına bardakla vurduğu İstiklal Savaşı gazisi eşi Hediye Canefe görüntüleri Türkiye'yi ayağa kaldırmıştı. Ancak Canefe'den acı haber geldi. Yaşlı kadın kaldırıldığı hastanede organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti.

Haber Merkezi DHA
Bakıcının yaşlı kadına şiddet uyguladığı görüntüler kameralar tarafından kaydedilmişti.
Bakıcının yaşlı kadına şiddet uyguladığı görüntüler kameralar tarafından kaydedilmişti.

İddiaya göre, Oğuz Ö. ve Şükran K., 4 yıldır yaşlılığa bağlı hastalıklar nedeniyle yatağa bağımlı olan teyzeleri Hediye Canefe'ye, yalnız yaşadığı evde bakımını yapması için bakıcı arayışına girdi. Oğuz Ö. ve Şükran K., bakıcı ilanı verdi. Antalya'da ilanı görerek aileye ulaşan R.K. emekli öğretmen olduğunu ve yaşlı kadına bakabileceğini söyledi. Oğuz Ö. ve Şükran K. de kabul etti. R K., Antalya'dan Canefe'nin Etimesgut ilçesine bağlı Eryaman'daki evine gelerek, yaşlı kadına bakmaya başladı.

Teyzesine şiddet uyguladığını gördü

Oğuz Ö., 1 Ağustos günü, daha önce eve taktırdığı güvenlik kamerasından R.K.'nın teyzesi Canefe'ye şiddet uyguladığını gördü. Görüntüden, bakıcının yatağında bulunan yaşlı kadına, yemek yedirdiği sırada tokat atıp, bardakla ağzına vurduğunu saptadı. Durumu kardeşi Şükran K.'ye bildiren Oğuz Ö., Eryaman Şehit Osman Avcı Polis Merkezi Amirliği'ne giderek şikayette bulundu. Şikayet üzerine R.K. hakkında soruşturma başlatıldı.

Ankara'da İstiklal Gazisinin 95 yaşındaki eşine bakıcı şiddeti kamerada
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Ankara'da İstiklal Gazisinin 95 yaşındaki eşine bakıcı şiddeti kamerada
Ankara'da, İstiklal Savaşı gazilerinden Lütfi Canefe'nin 95 yaşındaki eşi Hediye Canefe'ye, bakıcısı R.K.'nin (60) yemek yedirmeye çalıştığı esnada tokat atıp, ağzına bardakla vurduğu anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Organ yetmezliği nedeniyle yaşamını yitirdi

İstiklal Savaşı gazilerinden Lütfi Canefe'nin eşi olan Hediye Canefe, dün rahatsızlanarak Ankara Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaşlı kadın organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti. Cenefe'nin cenazesi bugün Karşıyaka Mezarlığı Cami'nde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.

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