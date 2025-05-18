DEM'den İmralı ziyareti sonrası açıklama: Kardeşler kavga eder ama biri diğerisiz olmaz

Buldan ve Erol, 21 Nisan tarihinde de İmralı Adası'nda terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan ile bir görüşme gerçekleştirmişti. Son ziyaret ile Terörsüz Türkiye sürecinde yüz yüze 5. temas sağlandı.

"Kardeşler kavga eder ama biri diğerisiz olmaz"

"Kardeşler kavga eder ama biri diğerisiz olmaz"

Ziyaretin ardından DEM Parti'den yapılan yazılı açıklamada, "Kardeşlik hukuku üzerinde bir yeni sözleşmeye ihtiyaç var. Türk-Kürt ilişkisinin mahiyeti bambaşkadır, bozulan şey kardeş ilişkisidir. Kardeşler kavga eder ama biri diğerisiz olmaz. Bu ilişkiyi bozan tuzakları, mayınları tek tek temizliyoruz, bozulan yolları, köprüleri onarıyoruz." denildi.