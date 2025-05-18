DEM'den İmralı ziyareti sonrası açıklama: Kardeşler kavga eder ama biri diğerisiz olmaz

DEM Parti heyeti, Van Milletvekili Pervin Buldan ve Avukat Özgür Erol’un katılımıyla teröristbaşı Abdullah Öcalan’la beşinci kez yüz yüze görüştü. DEM'den ziyarete ilişkin yapılan açıklamada, "Kardeşlik hukuku üzerinde bir yeni sözleşmeye ihtiyaç var. Türk-Kürt ilişkisinin mahiyeti bambaşkadır, bozulan şey kardeş ilişkisidir. Kardeşler kavga eder ama biri diğerisiz olmaz." ifadelerine yer verildi.
Terör örgütü PKK'nın kendisini feshetmesinin ardından DEM Parti heyetinden İmralı'ya ilk ziyaret yapıldı.
Heyette yer alan DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan ile Avukat Özgür Erol, teröristbaşı Abdullah Öcalan'la görüştü.
Buldan ve Erol, 21 Nisan tarihinde de İmralı Adası'nda terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan ile bir görüşme gerçekleştirmişti. Son ziyaret ile Terörsüz Türkiye sürecinde yüz yüze 5. temas sağlandı.
"Kardeşler kavga eder ama biri diğerisiz olmaz"
Ziyaretin ardından DEM Parti'den yapılan yazılı açıklamada, "Kardeşlik hukuku üzerinde bir yeni sözleşmeye ihtiyaç var. Türk-Kürt ilişkisinin mahiyeti bambaşkadır, bozulan şey kardeş ilişkisidir. Kardeşler kavga eder ama biri diğerisiz olmaz. Bu ilişkiyi bozan tuzakları, mayınları tek tek temizliyoruz, bozulan yolları, köprüleri onarıyoruz." denildi.