Demokrat Parti Milletvekili Enginyurt KYK yalanını sürdürdü: Nargile sefası yapıyorlar

Demokrat Parti Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt katıldığı YouTube programında Gülay Erdemli'nin sorularını yanıtladı. KYK yurtlarında Suriyelilerin nargile sefası yaptığını iddia eden Enginyurt, "KYK'daki öğrencilerin yurtlarına göz dikiliyor. Daha ilk gün Mersin'de KYK Kız Öğrenci Yurduna giren Suriyeliler kız çocukların dolaplarını patlatıp, eşyalarını yerle bir edip nargile sefası yapıyorlar" dedi. Enginyurt'un iddiaları geçtiğimiz gün CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır tarafından yalanlanmıştı. Yurtları ziyaret eden Başarır, "Nargile ve öyle bir şey yok. İçiniz rahat etsin. Odaları gezdik. Nargile gibi müstehcen görüntü gibi böyle bir şey yok” ifadelerini kullanmıştı.