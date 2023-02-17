Demokrat Parti Milletvekili Enginyurt KYK yalanını sürdürdü: Nargile sefası yapıyorlar
Demokrat Parti Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt Karar TV'de katıldığı Orta Dalga programında Gülay Erdemli'nin sorularını yanıtladı. KYK yurtlarında Suriyelilerin nargile sefası yaptığını iddia eden Enginyurt, "KYK'daki öğrencilerin yurtlarına göz dikiliyor. Daha ilk gün Mersin'de KYK Kız Öğrenci Yurduna giren Suriyeliler kız çocukların dolaplarını patlatıp, eşyalarını yerle bir edip nargile sefası yapıyorlar" dedi. Enginyurt'un iddiaları geçtiğimiz gün CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır tarafından yalanlanmıştı.
18:23 . 17/02/2023 Cuma
Yeni Şafak
Demokrat Parti Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt KYK yalanını sürdürdü
Demokrat Parti Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt katıldığı programda Mersin'de KYK yurtları ile alakalı yalana sahip çıktı. Suriyelilerin KYK yurtlarında sefa yaptığına ilişkin ileri sürülen iddiaları tekrarlayan Enginyurt, "
KYK'daki öğrencilerin yurtlarına göz dikiliyor
" dedi. CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, yurtlara yaptığı ziyarette iddiların asılsız olduğunu belirtmişti.
KYK YALANINI SÜRDÜRDÜ
DP'li Enginyurt,
"KYK'daki öğrencilerin yurtlarına göz dikiliyor. Daha ilk gün Mersin'de KYK Kız Öğrenci Yurduna giren Suriyeliler kız çocukların dolaplarını patlatıp, eşyalarını yerle bir edip nargile sefası yapıyorlar"
ifadelerini kullandı.
Yurtları ziyaret eden CHP'li Ali Mahir Başarır ise,
"Nargile ve öyle bir şey yok. İçiniz rahat etsin. Odaları gezdik. Nargile gibi müstehcen görüntü gibi böyle bir şey yok”
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