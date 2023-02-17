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Gündem

Cumhuriyet'in haberine AK Parti'den yalanlama: Özür bekliyoruz

Cumhuriyet Gazetesi'nin "AK Parti Merkez Yönetim Kurulu toplantısına Kalyon İnşaat'ın sahibi de katıldı" haberine AK Parti'den yalanlama geldi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, "AK Parti MYK toplantısı katılımcıları bellidir. Bu katılımcılar dışında herhangi bir katılım söz konusu olmamıştır" ifadelerini kullandı.

14:07 . 17/02/2023 Cuma
Yeni Şafak
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ

Cumhuriyet Gazetesi'nin, AK Parti Merkez Yönetim Kurulu toplantısına Kalyon İnşaat'ın sahibinin katıldığını iddia etiği haberine AK Parti'den yalanlama geldi.

Dağ: Söz konusu değil

Konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ,
"AK Parti MYK toplantısı katılımcıları bellidir. Bu katılımcılar dışında herhangi bir katılım söz konusu olmamıştır"
dedi.

'Özür bekliyoruz'

Dağ,
"Asılsız haberler ile milletimizin gündemini meşgul eden Cumhuriyet Gazetesi'ni kınıyor ve özür bekliyoruz"
ifadelerini kullandı.





#ak parti
#hamza dağ
#cumhuriyet gazetesi
1 saat önce
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Cumhuriyet'in haberine AK Parti'den yalanlama: Özür bekliyoruz
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