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Hayat

En acı tesadüf: 17 Ağustos'ta doğdu Kahramanmaraş depreminde hayatını kaybetti

Büyük felakette çok acı bir tesadüf yaşandı. 17 Ağustos 1999'daki Gölcük depreminin meydana geldiği gün dünyaya gelen Osman Enes Baştürk, Gaziantep'te enkaz altında kalarak yaşamını yitirdi.

12:34 . 17/02/2023 Cuma
AA
Osman Enes Baştürk

Osman Enes Baştürk

Gaziantep'te, 17 Ağustos 1999'daki Gölcük depreminin meydana geldiği gün dünyaya gelen Osman Enes Baştürk, Kahramanmaraş merkezli, 11 ili etkileyen depremde Nurdağı ilçesindeki evlerinin enkazı altında kalarak hayatını kaybetti. Merkez üssü Kocaeli'nin Gölcük ilçesi olan deprem sırasında Gaziantep'te sabaha karşı gözlerini dünyaya açan Osman Enes Baştürk'ün 24 yıllık hayatı, bir depremle başlayıp başka bir depremle son buldu. Kahramanmaraş merkezli 7,7 büyüklüğündeki depremde kardeşini korumak isterken üstüne devrilen duvarın altında kalarak yaşamını yitiren Osman Enes'in hayat hikayesini anne Asiye Baştürk, gözyaşlarıyla anlattı.

'O depremde doğdu bu depremde hayatını kaybetti'


Acılı anne, gece sarsıntıyla uyandığını, eşini duvar dibine iteklediğini, çocuklarının yanına gitmeye çalışırken de üstüne duvarın devrildiğini söyledi.

Deprem sırasında büyük oğlu Osman Enes ve küçük oğlu Emirhan'ın aynı odada yattığını belirten Baştürk, "Oğlum Osman Enes, 1999 yılında meydana gelen Gölcük depremi sırasında Gaziantep'te doğdu. 2023'te Nurdağı'nda depremde hayatını kaybetti. Yiğit ve dağ gibiydi, aslan parçasıydı oğlum. Oğlumu dağlar taşlar deviremezdi. Öyle pehlivan gibiydi. Kuldan gelmedi, Allah'tan geldi." dedi.


Deprem anında çocuklarına yetişmek için koştuğunu ancak yetişemediğini dile getiren Baştürk, "Osman Enes güçlü, kardeşini kurtarır dedim. Oğlum kardeşine kendisini siper etmiş ama kendisini kurtaramamış. Elini omzuna atmış. Küçük oğlum enkazın altından çıktı ama o çıkamadı. Osman Enes doğduğu gece ameliyattan çıktığımda hastanede jeneratörler çalışıyordu, 'Bunlar niye çalışıyor?' diye sorduğumda 'İstanbul'da deprem olmuş.' demişlerdi. O depremde doğdu, bu depremde hayatını kaybetti. İçim yanıyor." diye konuştu.


#hatay
#malatya
#maraş
#gölcük
1 saat önce
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En acı tesadüf: 17 Ağustos'ta doğdu Kahramanmaraş depreminde hayatını kaybetti
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