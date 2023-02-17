Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı: Adıyaman'da bazı bölgelere yarından itibaren doğalgaz verilmeye başlanacak

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Bakanlıktan yapılan açıklamada, "asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremler sonrasında Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun Adıyaman'daki çalışmaları yakından takip ettiği belirtildi.
Kurulumu devam eden konteyner kentin altyapısında da çalışmaların sürdüğüne işaret edilen açıklamada, Adıyaman’da 16 noktada çadır kent, 13 noktada da konteyner alanı oluşturulduğu bildirildi.
Açıklamada, Adıyaman’da Karayolları Genel Müdürlüğüne ait toplam 500 makine, 456 personelle çalışmalara devam edildiğine dikkati çekilerek, şunlar kaydedildi:
Adıyaman Havalimanı'nda, 380 iç hat ve 375 dış hat olmak üzere toplam 755 uçuş trafiği gerçekleştirildiği belirtilen açıklamada, şu bilgiye yer verildi:
"Tahliye amaçlı uçuşlarla 2 bin 405 gelen ve 14 bin 78 giden olmak üzere toplam 16 bin 483 yolcuya hizmet verildi. TCDD'ye ait 9 iş makinesi, 29 demir yolu personeliyle Adıyaman'da bakım ve onarım çalışmaları devam etmektedir. Ayrıca 20 kişilik ekip de sinyal ve katener bakımında görev yapmaktadır. TCDD tarafından toplam 51 tuvalet ve 3 banyo Adıyaman'da depremzedelerin kullanımına sunulmuştur."