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Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı: Adıyaman'da bazı bölgelere yarından itibaren doğalgaz verilmeye başlanacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Adıyaman'da altyapı ve barınma ihtiyacının karşılanması için çalışmaların devam ettiğini ve kentin bazı bölgelerine cumartesi gününden itibaren doğal gaz verilmeye başlanacağını bildirdi.

13:39 . 17/02/2023 Cuma
AA
Foto: Arşiv

Foto: Arşiv

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremler sonrasında Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun Adıyaman'daki çalışmaları yakından takip ettiği belirtildi.

"İlde, 159 mobil tuvalet ve 69 duş kurulduğu bilgisi verilen açıklamada, 74 mobil tuvaletin daha kurulacağı kaydedildi. Açıklamada, Adıyaman'da 30 bin çadırın kurulduğu, ısıtıcıların dağıtıldığı aktarılarak, "750 boş çadırın da vatandaşların ihtiyaçları doğrultusunda dağıtımı yapılacaktır. 2 bin 500 vatandaşımız KYK yurtlarına yerleştirilmiştir. KYK yurtlarında hala 1500 kişilik boş yer bulunmaktadır. Şehrin yüzde 60’ına su verilmiştir. Depremin 4'üncü gününde Adıyaman'ın yüzde 80'ine elektrik verilmiştir. Elektrik verilemeyen bölümlerin de enkaz olduğu tespit edilmiştir. Şehrin yüzde 20'sine ilk etapta cumartesi günü doğal gaz verilmeye başlanacaktır."
ifadeleri kullanıldı.

Kurulumu devam eden konteyner kentin altyapısında da çalışmaların sürdüğüne işaret edilen açıklamada, Adıyaman’da 16 noktada çadır kent, 13 noktada da konteyner alanı oluşturulduğu bildirildi.

Açıklamada, Adıyaman’da Karayolları Genel Müdürlüğüne ait toplam 500 makine, 456 personelle çalışmalara devam edildiğine dikkati çekilerek, şunlar kaydedildi:

"İlimizde Karayolları Genel Müdürlüğümüz sorumluluğundaki yol ağında deprem hasarı nedeniyle trafiğe kapalı yol bulunmamaktadır. Arama-kurtarma ve enkaz kaldırma çalışmalarının yanı sıra Karayolları Adıyaman Şube Şefliğinde kurulan 65 çadırda depremzede vatandaşlarımız ağırlanmaktadır. Bölgedeki çeşitli noktalarda 90 çadır daha kurulacaktır."

Adıyaman Havalimanı’nda 755 uçuş trafiği gerçekleşti

Adıyaman Havalimanı'nda, 380 iç hat ve 375 dış hat olmak üzere toplam 755 uçuş trafiği gerçekleştirildiği belirtilen açıklamada, şu bilgiye yer verildi:

"Tahliye amaçlı uçuşlarla 2 bin 405 gelen ve 14 bin 78 giden olmak üzere toplam 16 bin 483 yolcuya hizmet verildi. TCDD'ye ait 9 iş makinesi, 29 demir yolu personeliyle Adıyaman'da bakım ve onarım çalışmaları devam etmektedir. Ayrıca 20 kişilik ekip de sinyal ve katener bakımında görev yapmaktadır. TCDD tarafından toplam 51 tuvalet ve 3 banyo Adıyaman'da depremzedelerin kullanımına sunulmuştur."



#adıyaman
#altyapı
#barınma
#DEPREM
#Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı
2 saat önce
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı: Adıyaman'da bazı bölgelere yarından itibaren doğalgaz verilmeye başlanacak
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