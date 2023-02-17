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Bakan Kurum'dan deprem bölgesi için uyarı: Hasarlı binalardan eşya çıkarmayın

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci ile Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Adana 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü’nde açıklamalarda bulundu. Ağır hasarlı binalardan eşyaların kesinlikle alınmaması gerektiğini söylen Bakan Kurum, "Valiliğin koordinasyonunda sürecin yürütülmesi önemli. Eşyanın alınıp alınmayacağı çalışmalar sonucunda belli olacak" şeklinde konuştu.

12:29 . 17/02/2023 Cuma
Diğer
Bakan Kurum

Bakan Kurum

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci ile Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Adana 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü’nde açıklamalarda bulundu.

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Adana 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü’nde açıklamalarda bulundu. Bakan Kurum, "Deprem bölgesinde 3 milyon 9 bin 563 bağımsız bölüm, 684 bin bina incelenmiştir. 84 bin 726 bina yıkık, acil yıkılacak ve ağır hasarlı olarak tespit edilmiştir." dedi.

Deprem sonrası en doğru yerleşim yerlerini seçmeye özen gösterildiğini belirten Bakan Kurum, konut yapımının 1 yıl içerisinde gerçekleştirileceğini söyledi. Ağır hasarlı binalardan eşyaların kesinlikle alınmaması gerektiğini söylen Bakan Kurum, "Valiliğin koordinasyonunda sürecin yürütülmesi önemli. Eşyanın alınıp alınmayacağı çalışmalar sonucunda belli olacak." şeklinde konuştu.

Finans desteğini daha önce olduğu gibi Adana’da da vereceğiz. Zemin etütlerini yapacağız. Ceyhan’da konut yapımına ilişkin yer çalışmalarını sürdürüyoruz. Tüm illerde enkaz kaldırma sürecini büyük bir titizlikle sürdürüyoruz. Vatandaşlarımızın taşınma sürecini de koordinasyon merkezinde yürüteceğiz. Ağır hasarlı binalardan eşya alınmamalı. Tüm Türkiye’mize baş sağlığı dileklerimi iletiyorum.

"Bu ay içinde ödenecek"

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi de, "TOKİ’mizin yapacağı güzel konutlar olumlu katkı sağlayacak. 2.8 milyar lira tutarındaki mazot ve gübre desteği nakdiye çevrilip bu ay içinde ödenecek. Bakanlığımızın sahipsiz hayvanlarla ilgili çalışmaları da sürüyor. Bizim için sadece insanı kurtarmak değil, diğer canlıları da yaşatmak önceliklerimiz arasında." ifadelerini kullandı.



#Adana
#Bakan Kurum
#deprem
1 saat önce
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Bakan Kurum'dan deprem bölgesi için uyarı: Hasarlı binalardan eşya çıkarmayın
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