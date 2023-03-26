Deprem acı hikayeler bıraktı: Eşi ve iki çocuğuyla 35 saniyede kurtuldu babasının cenazesini elleriyle çıkarttı

Deprem anını aktaran Mesut Çöl, "Biranda kalktım sallandı. Çocuklarımı aldım dışarı çıktım. 35 saniyede dışarıdaydım. Evimiz arkaya devrildi. Hiçbir eşyamızı kurtaramadık, hiçbir şeyimizi alamadık. Bizim bir arkadaş var, onunla beraber babamın cenazesini çıkarttık, hastaneye götürdük. Orada bir gün kaldı, daha sonra da defnettik. Yine bugünümüze çok şükür. Allah devletimize zeval vermesin. Kırıkkale Valisi geliyor, halimi hatırımızı soruyor. Allah razı olsun" diye konuştu.