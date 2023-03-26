Deprem acı hikayeler bıraktı: Eşi ve iki çocuğuyla 35 saniyede kurtuldu babasının cenazesini elleriyle çıkarttı

Mesut Çöl, eşi ve iki çocuğu ile birlikte enkaz altında kalmaktan 35 saniye ile kurtuldu.
Türkiye’yi yasa boğan depremlerde 50 binden fazla kişi hayatını kaybetti, on binlerce yapı ise ya yıkıldı ya da ağır hasar aldı. Depremin büyük zarar verdiği illerde geriye acı hikayeler kaldı. Pazarcık ilçesinde 6 Şubat günü meydana gelen 7,7 büyüklüğündeki ilk depremde babasını kaybeden Mesut Çöl, eşi ve iki çocuğu ile birlikte enkaz altında kalmaktan 35 saniye ile kurtuldu. Yıkılan binanın enkazından babası Sait Çöl’ün cenazesini elleriyle çıkartan Çöl, ailesiyle birlikte çadır kentte yaşıyor. Çöl, hiçbir şeylerinin kalmadığını kaydetti.
Devletin her türlü imkanı sağladığını ifade eden eşi Ayşe Çöl ise, "Allah razı olsun devletimizden, devlet büyüklerimizden. İmkanları bize sağlıyorlar" dedi.