|
Reklam
Reklam
Gündem

Deprem acı hikayeler bıraktı: Eşi ve iki çocuğuyla 35 saniyede kurtuldu babasının cenazesini elleriyle çıkarttı

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde yaşadığı deprem anını anlatan Mesut Çöl, eşi ve iki çocuğuyla birlikte 35 saniyede kurtulduğunu ifade ederek, babasının cenazesini de enkazdan çıkarttığını söyledi.

10:22 . 26/03/2023 Pazar
IHA
Mesut Çöl, eşi ve iki çocuğu ile birlikte enkaz altında kalmaktan 35 saniye ile kurtuldu.

Mesut Çöl, eşi ve iki çocuğu ile birlikte enkaz altında kalmaktan 35 saniye ile kurtuldu.

Türkiye’yi yasa boğan depremlerde 50 binden fazla kişi hayatını kaybetti, on binlerce yapı ise ya yıkıldı ya da ağır hasar aldı. Depremin büyük zarar verdiği illerde geriye acı hikayeler kaldı. Pazarcık ilçesinde 6 Şubat günü meydana gelen 7,7 büyüklüğündeki ilk depremde babasını kaybeden Mesut Çöl, eşi ve iki çocuğu ile birlikte enkaz altında kalmaktan 35 saniye ile kurtuldu. Yıkılan binanın enkazından babası Sait Çöl’ün cenazesini elleriyle çıkartan Çöl, ailesiyle birlikte çadır kentte yaşıyor. Çöl, hiçbir şeylerinin kalmadığını kaydetti.

Deprem anını aktaran Mesut Çöl, "Biranda kalktım sallandı. Çocuklarımı aldım dışarı çıktım. 35 saniyede dışarıdaydım. Evimiz arkaya devrildi. Hiçbir eşyamızı kurtaramadık, hiçbir şeyimizi alamadık. Bizim bir arkadaş var, onunla beraber babamın cenazesini çıkarttık, hastaneye götürdük. Orada bir gün kaldı, daha sonra da defnettik. Yine bugünümüze çok şükür. Allah devletimize zeval vermesin. Kırıkkale Valisi geliyor, halimi hatırımızı soruyor. Allah razı olsun" diye konuştu.

Devletin her türlü imkanı sağladığını ifade eden eşi Ayşe Çöl ise, "Allah razı olsun devletimizden, devlet büyüklerimizden. İmkanları bize sağlıyorlar" dedi.


#Kahramanmaraş
#Mesut Çöl
#Pazarcık
#Sait Çöl
1 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe mah. Fetih cad. No 1/1 Topkapi Zeytinburnu Istanbul Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.