Deprem bölgesine 110 sağlık tesisi yapıldı

Sağlık Bakanlığı, afet bölgesinde 5 bin 588 yataklı 110 sağlık tesisinin yapımını tamamladı. Yapılan yatırımın 42,5 milyar TL tutarında olduğu açıklandı. Bakanlık, deprem bölgesine 133,4 milyar TL tutarlında 13 bin 808 yataklı ve 482 üniteli 451 sağlık tesisinin inşasının da sürdüğünü bildirdi. Afet bölgesine yapılan yatırımlar kapsamında 2 bin 470 yataklı ve 320 üniteli 249 sağlık tesisinin inşa edilmesi planlanıyor. Depremden etkilenen illerde 25 ikinci ve üçüncü basamak sağlık tesisinin yapımı sürerken, Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Elâzığ, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa’da toplam 67 birinci basamak sağlık tesisi inşa ediliyor.