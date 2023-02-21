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Deprem riski altındaki İstanbul'da faciaya zemin hazırlayan tadilat durduruldu

Beklenen Marmara depreminin büyük tehlikesi altındaki İstanbul'da bir binanın zemin katında yaklaşık 1,5 metre kazılarak yapılan çalışma belediye ekiplerince durduruldu.

18:15 . 21/02/2023 Salı
AA
İstanbul Kağıthane'de, bir binanın zemin katında yapılan izinsiz tadilat durduruldu.

İstanbul Kağıthane'de, bir binanın zemin katında yapılan izinsiz tadilat durduruldu.

İstanbul Kağıthane'de, bir binanın zemin katında yaklaşık 1,5 metre kazılarak yapılan çalışma, belediye ekiplerince durdurularak, kazı yapılan kısım dolduruldu.

Ortabayır Mahallesi Kırlangıç Sokak'ta bulunan 5 katlı bir binanın giriş katında, imara aykırı bir şekilde çalışma yapıldığı bilgisi üzerine, olay yerine polis ve belediye ekipleri gönderildi.



Yapılan incelemede, binanın zemininde izinsiz şekilde yaklaşık 1,5 metre kazı yapıldığı ve buradan çıkan molozun da kamyonetlerle taşındığı tespit edildi.

Kağıthane Belediyesi ekipleri, 1999 yılından önce inşa edildiği belirlenen binanın zeminindeki tadilatı durdurarak, kazı yapılan alanı betonla doldurdu.

#bina
#Kağıthane
#kazı
#İstanbul
#Kağıthane Belediyesi
#Ortabayır Mahallesi Kırlangıç Sokak
1 saat önce
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Deprem riski altındaki İstanbul'da faciaya zemin hazırlayan tadilat durduruldu
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