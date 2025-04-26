Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
İstanbul
Deprem sinirleri fena gerdi: Sarsıntı sonrası sokağa çıkan komşular birbirine girdi

Deprem sinirleri fena gerdi: Sarsıntı sonrası sokağa çıkan komşular birbirine girdi

12:1926/04/2025, Cumartesi
DHA
Sonraki haber
Kavgayı ayırmaya çalışanlar, elinde silah olan kişiyi sakinleştirmeye çalıştı.
Kavgayı ayırmaya çalışanlar, elinde silah olan kişiyi sakinleştirmeye çalıştı.

İstanbul'da 6.2 büyüklüğündeki depremin ardından Gaziosmanpaşa'da sokağa çıkan komşular arasında kavga çıktı. Kavga sırasında taraflardan biri bıçağı alırken, çevredekiler de silahlı kişiyi sakinleştirmeye çalıştı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

İstanbul'da yaşanan 6.2 büyüklüğündeki depremin ardından sokağa çıkan komşular arasında henüz bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı. Taraflardan birinin elinde silah, diğerinin elinde ise bıçak olduğu görüldü. Çevredeki vatandaşlar araya girerek kavgaya müdahale etti. Kavgaya karışanlardan biri, elinde bıçak bulunan kişinin elindeki bıçağı aldı. Bu sırada kavgayı ayırmaya çalışanlar, elinde silah olan kişiyi sakinleştirmeye çalıştı.


O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde çevredekilerin kavgayı ayırmaya çalıştığı, taraflardan birinin diğerinin elindeki bıçağı aldığı, elinde silah bulunan kişinin ise zapt edilmeye çalışıldığı görülüyor. Kayıt yapan vatandaşın ise, "Yapmayın, çocuklar var" dediği de duyuluyor.





#deprem
#istanbul
#kavga
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
FINDIK SERBEST PİYASA FİYATLARI: 25-26 Nisan 2025 Cuma serbest piyasa il il fındık fiyatları