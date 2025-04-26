Deprem sinirleri fena gerdi: Sarsıntı sonrası sokağa çıkan komşular birbirine girdi

İstanbul'da yaşanan 6.2 büyüklüğündeki depremin ardından sokağa çıkan komşular arasında henüz bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı. Taraflardan birinin elinde silah, diğerinin elinde ise bıçak olduğu görüldü. Çevredeki vatandaşlar araya girerek kavgaya müdahale etti. Kavgaya karışanlardan biri, elinde bıçak bulunan kişinin elindeki bıçağı aldı. Bu sırada kavgayı ayırmaya çalışanlar, elinde silah olan kişiyi sakinleştirmeye çalıştı.